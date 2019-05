Die Meister-Frage klärten die Landesliga-Fußballer von GW Nottuln durch ihren 2:0-Heimsieg gegen die SG Borken bereits am vorletzten Spieltag. Somit kann der Westfalenliga-Aufsteiger sorgenfrei zum letzten Saisonspiel beim Viertletzten SV Dorsten-Hardt reisen. Der Anstoß erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

„Das ist ein Spiel für die Galerie, da wir schon Meister sind und unser Gegner nicht mehr absteigen kann“, sagt Nottulns scheidender Fußballlehrer Oliver Glaser .

In dieser Begegnung möchte er auch Spieler einsetzen, die zuletzt etwas weniger Spielanteile hatten. Wird die Begegnung also abgeschenkt? „Absolut nicht, dazu bin ich der falsche Trainertyp. Natürlich haben die Jungs in dieser Woche gefeiert, doch am Sonntag werden sie wieder fokussiert sein. Ich möchte einen schönen Saisonabschluss erleben“, so Glaser, der lediglich die beiden verletzten Spieler Ali Shinawi und Tom Overmann ersetzen muss.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Nottulner Treffer erzielte damals Felix Hesker, der mit elf Toren die interne Torjägerliste anführt.