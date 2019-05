Bis zum vorletzten Starter des Stechens hatte die Nottulnerin nach einer strafpunktfreien Runde in Front gelegen. Doch dann kam André Sakakini (RV St. Hubertus Wolbeck), der mit G`s Fabian ebenfalls ohne Fehler blieb und die Zeit von Spallek um fast sieben Sekunden unterbot.

Aber auch die Nachwuchsreiter des RVN freuten sich über tolle Platzierungen. Carlotta Merschformann etwa gelangen auf dem Turnier in Epe mit ihren Ponys Cool Dancer und Scarlett zwei Siege. Wie der RV Nottuln in einer Pressemitteilung bekanntgab, startete sie beim Turnier in Epe. Der jungen Nachwuchsamazone gelangen zwei Siege, im E-Stilspringen und im A-Stilspringen, mit ihren Erfolgsponys Cool Dancer und Scarlett. Auch Platz zwei im A-Stilspringen ging an Carlotta. Im E-Stilspringen konnte sie noch zusätzlich den 3. Platz ergattern. „Das war ein gelungenes Wochenende“, lobte Mutter Leslie Merschformann ihre Tochter.

Das i-Tüpfelchen setzte dann noch Leslie Merschformann oben drauf, denn sie ritt ihre Stute Bella im L-Stilspringen mit der WN 8,5 ebenfalls auf Rang 1.

Auf der Reitanlage in Nienberge-Schonebeck verpasste Laurenz Terbrack vom RV Nottuln knapp den Sieg, direkt zweimal ritt er auf Platz 2, im A-Springen mit Caymann und im L-Stilspringen mit Colette (WN 8,1). In der Platzierung im L-Stilspringen ging dann Platz 3 ebenfalls zweimal an Laurenz. Hier sattelte er seine Pferde Caymann und Umaroona. Doch noch nicht genug Schleifen für Laurenz. Auch noch der 6. Platz wurde von Laurenz mit Arabella belegt.

Auch Max Merschformann mit Crescendo besuchten die Reitanlage in Nienberge. Das lohnte sich, denn im L-Stilspringen konnte Max mit der WN 8,2 die Platzierung anführen und die goldene Schleife mit nach Hause nehmen. Melissa Römer wurde erfolgreich im A-Stilspringen auf Platz 6 eingetragen und Sabine Bartels mit Zeitzeugin bewies ihr Können im Dressursattel und platzierte sich ebenfalls auf Platz 6 in der Dressurreiterprüfung Kl. L.

Auch in Rhede waren Mitglieder vom RV Nottuln unterwegs. Hier siegte Greta Merschformann im E-Stilspringen mit der WN 8,4 mit Sophia. Last but not least war Sophia Hanning mit ihrem Pony Orlando an der Westfälischen Reit-und Fahrschule auf einem Turnier unterwegs. Das Duo ritt im Reiterwettbewerb auf Rang 3 und im E-Stilspringen auf Rang 4.