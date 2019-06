„Ich bin einfach nur überglücklich und muss immer wieder daran denken, was mein Condio mir schon alles ermöglicht hat – ohne ihn wäre ich heute definitiv nicht da, wo ich jetzt bin“, erklärte die Sportsoldatin aus Warendorf nach dem hochklassigen Wettbewerb, den sie souverän für sich entschied.

In der Qualifikation war bei der stets nach Perfektion strebenden Nottulnerin mit ihrem Partner, dem 15-jährigen Hannoveraner Condio B, allerdings noch nicht alles so gelaufen, wie sich das zuvor gewünscht hatte. „Condiolino war ganz schön on fire. In der Trab- und Schritttour lief er wie eine Rakete, in der Galopptour schlichen sich dann leider ein paar aufregungsbedingte Fehler ein“, berichtete Claire-Louise Averkorn . Trotzdem reichte der Vortrag zu 70,702 Prozent. Das bedeutete Rang zwei hinter der Vorjahreszweiten Jolan Lübbecke vom RFV Mandelsloh u.U. und Dujardin (72,061). Ins Finale schaffte es auch Emilia Josephina Jensen (PS Granderheide), die mit Resümee 70,175 Prozent erhielt und Dritte wurde.

Einen Tag später fand das mit großer Spannung erwartete Finale mit Pferdewechsel statt. Claire-Louise Averkorn ging bei der Dressurprüfung der Klasse S* als erste Starterin zunächst mit ihrem eigenen Pferd ins Dressurviereck. Nach ihrem 6:30 Minuten dauernden Vortrag erhielt sie von den Richtern 72 Prozent – eine echte Hausnummer. Auch mit den beiden Fremdpferden Dujardin und Resümee lief es für die Pferdewirtin wie am Schnürchen: Mit beiden Vierbeinern gelangen der RVA-Amazone als einziger Final-Teilnehmerin 70-Prozent-Runden mit den Pferden ihrer Konkurrentinnen (70,421 und 70,868). Mit 213,342 Punkten kam die Derby-Siegerin 2019 damit erneut aus den Baumbergen. Zweite wurde Jolan Lübbecke mit 205,843 Punkten vor Emilia Josephina Jensen (199,948).

„Heute lief Condio bombe. Nur einen kleinen Fehler im Rückwärtsrichten mussten wir verschmerzen, ansonsten ist er eine ganz tolle Runde mit vielen Highlights gelaufen“, sagte Claire-Louise Averkorn, die aber auch einmal mehr bewies, dass sie vorzüglich fremde Pferde reiten kann. Neben ihrem Talent hilft ihr dabei auch ihr Beruf, denn im Durchschnitt reitet die Pferdewirtin, die nächstes Jahr ihren Meister in Angriff nehmen will, neun Vierbeiner pro Tag. „Ja, das ist richtig. An Spitzentagen sind es aber auch schon mal elf“, erzählte die Sportsoldatin lachend, die einmal mehr von den Richtern viel Lob für ihren geschmeidigen Sitz und für ihre kaum sichtbaren Hilfen erhielt.