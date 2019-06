Pfingsten noch nichts vor? Wie wäre es dann mit einem Besuch der Jugendfußball-Turniere für C- und D-Junioren von GW Nottuln ? Ab Samstag (8. Juni) um 10.30 Uhr rollt der Ball wieder auf den Plätzen im und um das Baumberge-Stadion am Niederstockumer Weg. Die letzte Partie des ersten Turniertages wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Weiter geht es am Pfingstsonntag (9. Juni) schon um 9 Uhr. Mit dem Viertelfinale des C1-Turniers, das um 19 Uhr angepfiffen wird, endet der zweite Turniertag.

Pfingstmontag (10. Juni) ist dann Finaltag. Ab 9 Uhr werden in den Halbfinalspielen der vier Einzelwettbewerbe die Teilnehmer für die Endspiele gesucht. Diese beginnen um 10.10 Uhr mit dem Endspiel der D2-Junioren. Im letzten Finale des Turniers wird ab 12.10 Uhr der Gewinner der C1-Konkurrenz ermittelt. Ab 12.45 Uhr findet dann wieder die große Siegerehrung vor dem Vereinsheim statt.

Im Vorjahr sorgten die Nachbarn von SW Havixbeck für die größte Turnierüberraschung: Im D1-Wettbewerb belegten die Schwarz-Weißen den zweiten Platz. In diesem Jahr werden mit der C1- und der C2-Jugend zwei Vertretungen aus Havixbeck bei diesem internationalen Turnier vertreten sein.