Gute Leistungen haben die Reiter aus dem RV Nottuln erzielt. Bei verschiedenen Turnieren in der Umgebung wurden viele Siege und Platzierungen eingefahren.

Lina Jablonski startete in Ostbevern bei einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse E. Mit ihrem Pony Sirtaki gelang es ihr, nach Dressur, Springen und dem Geländeritt diese Prüfung für sich zu entscheiden.

Gleich zwei erfolgreiche Runden im S-Springen lieferte Hermann-Josef Gehrmann mit Co Cristall. Er wurde nach zwei Null-Runden jeweils an sechster Stelle platziert.

Lisa Stahl holte sich in verschiedenen M-Dressuren auf Eleganze gleich zweimal die goldene Schleife. Mit Delia gelang ihr zudem noch Platz drei und sieben in diesen M-Dressuren. Auch im Springparcours bewies Lisa Stahl ihr Können. Sie ritt mit Amaya auf Platz fünf in einem A-Stilspringen.

Auch Anna Muster holte einen Sieg für den RV Nottuln. Sie sattelte Nasdaq in einer L-Dressur und gewann diese. Mit Caramel FH belegte sie Platz drei.

Ebenfalls Vielseitigkeit bewies Gina Austrup mit Casablanca. Sie startete auf der Reitanlage Zum Rieselfeld in Münster. Im E-Stilspringen belegte das Duo Platz zwei und im Stilgeländeritt Platz drei, was insgesamt den dritten Platz bedeutete.