Mit einem Team von 18 Sportlern, Betreuern und Kampfrichtern sind die Baumberger Taekwondo Freunde (BTF) zum letzten Turnier vor den Sommerferien 2019 nach Neustadt nahe Hannover gefahren. Die German Open , die im Verband der IBF-Deutschland gleichzeitig das offene Turnier bedeutet, war aufgrund des Termins nicht so stark wie sonst besetzt. Aber trotz allen waren rund 200 Teilnehmer aus Österreich, Belgien, Niederlande und Deutschland am Start.

Gestartet wurde im Bereich Formen und Kata. Dort klingelten bereits früh die Medaillen und Timo Feser konnte sich im Bereich Jugend männlich durchsetzen. Er gewann Gold. Sehr stark zeigte sich auch das Synchronteam der BTF mit Lea Grothues , Merle Karweina und Timo Feser. Sie holten mit einer großartigen Leistung Silber.

Am Nachmittag ging es über in die Disziplin Kampf. Gewohnt gut besetzt mit Teilnehmern der BTF konnten zahlreiche weitere Medaillen errungen werden. German Open Sieger 2019 wurden Lea Grothues, Adam Sitek, Ralf Kleff, Julia Meding und nochmals Timo Feser. Silber errangen Yassin Abir, Isabel Geßmann und Nikita Dietrich. Bronze ging an Richard Brüsemann Julian Stus, Kilian Garmhausen und Kevin Rempening.

Im Finale des Grand Champion (Sieger aller Klassen) konnte sich erneut Ralf Kleff durchsetzen und gewann nach technischem KO. Erfolgreichster Sportler des Vereins war aber Timo Feser mit zwei goldenen und einer Silbermedaille. Im Rahmen der Veranstaltung wurden Lea Grothues, Ralf Kleff, Julia Meding und Richard Brüsemann für die anstehende EM in Polen durch den Bundestrainer der IBF nominiert. Zudem gab es noch eine Auszeichnung für Bernd Große Daldrup-Hemker als B-Kampfrichter der IBF.