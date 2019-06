Die Grün-Weißen treffen dabei auf den Ligakonkurrenten SuS Stadtlohn. Die Partie wird um 12.15 Uhr auf der Sportanlage Mergelkamp in Lünten angepfiffen.

Stadtlohn hat auf den Weg ins Endspiel mit der SpVgg Vreden sowie Fortuna

Gronau zwei Hochkaräter ausgeschaltet. Die Nottulner sind also gewarnt.

„Wir können dennoch selbstbewusst in die Partie gehen, denn wir weisen eine glänzende Statistik auf. In den fünf Pokalspielen haben wir 25 Tore geschossen und nur ein Gegentor zugelassen. Damit sind wir in diesem Wettbewerb spitze“, erklärt Nottulns Trainer Peter Arning nicht ohne Stolz.

In der Vorrunde schalteten die Nottulner den A-Ligisten DJK Dülmen beim 4:0 aus. In der nächsten Runde hatte Turo Darfeld keine Chance und verlor mit 0:8. Im Achtelfinale ging die Reise nach Gescher. „Der A-Ligist hat uns damals das Leben sehr schwer gemacht. Wir konnten am Ende etwas glücklich mit 2:1 gewinnen“, erinnert sich der GWN-Coach.

Im Viertelfinale sah es wieder anders aus: Bei Vorwärts Lette wurde ein souveränes 3:0 eingefahren. Im Halbfinale folgte bei der JSG Legden/Asbeck ein auch in der Höhe völlig verdienter 8:0-Auswärtserfolg.

„In der Meisterschaft haben wir zwei Mal gegen Stadtlohn unentschieden gespielt. Da sitzt der Stachel der Enttäuschung immer noch tief, ärgert sich Arning, dessen Team in der Liga Dritter wurde und zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenachten SuS Stadtlohn hatte. Am Samstag wollen die Grün-Weißen nun endgültig beweisen, dass sie spielstärker als der Gegner sind und das Finale für sich entscheiden. Nottuln kann seine beste Formation aufbieten.