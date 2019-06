Alle machten einen Dreikampf bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf und schafften bei guten äußeren Bedingungen teilweise sehr gute Ergebnisse. So sprang Ella Bolz beim Weitsprung mit 3,02 m so weit wie noch nie und wurde damit Dritte in der Einzelwertung. Gleichzeitig ersprintete sie sich den vierten Rang und wurde mit 11 m im Ballwurf insgesamt Siebtplatzierte in ihrer Altersklasse.

Clemens Rehers startete das erste Mal in einer neuen Altersklasse und musste mit dem schwereren Ball werfen, mit 75 m länger sprinten und beim Weitsprung das erste Mal vom Brett abspringen. Hierbei lernte er nicht nur viel, sondern zeigte auch eine tolle Gesamtleistung, durch die er auf den guten siebten Gesamtplatz kam.

Mia Huesmann schaffte mit sehr guten 3,40 m im Weitsprung und 21 m im Ballwurf zwei vierte Plätze in der Einzelwertung und Platz fünf in der Dreikampf-Wertung.

Natalie Jelinek ersprintete sich in einem stark besetzten 50-m-Rennen den sechsten Einzelplatz. Hierbei trat sie in der größten Teilnehmergruppe an und schaffte in den drei Disziplinen den achten Gesamtplatz.

Gregor Rehers, als einer der Jüngsten in seiner Riege, ersprintete sich mit neuer persönlicher Bestzeit gegen starke Konkurrenz einen sehr guten sechsten Platz über 50 m und schaffte anschließend mit seiner Ballwurfleistung und einem guten Weitsprung den Gesamtplatz neun. Sophia Volpert erreichte in ihrem ersten Dreikampf einen für sie guten 13. Gesamtplatz in ihrer Altersklasse.