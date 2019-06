Im kombinierten Mannschaftsreiterwettbewerb setzte sich der RV Appelhülsen vor dem RV Nottuln und dem RV Havixbeck-Hohenholte durch.

Zehn Mannschaften hatten für diesen Wettbewerb gemeldet. Am Ende hatte der RVA mit 66 Punkten die Nase vorn. Für das Siegerteam ritten Amelie Kular auf Menai Conspiracy, Maxi Sophie Hüls auf Maybe, Annika Reher auf Nussini, Marie Scheipers auf Pokerface, Lee Katins aus Hazelberg´s Limouzine und Merle Böker auf Ma Belle. Mit 64,90 Punkten kam der RV Nottuln auf Rang zwei. Darüber freuten sich Alma Cardoso auf Roger, Maxime Schröder auf Cornado, Anna Lena Hiller auf Minna, Sophia Hanning auf Orlando, Jana Böinghoff auf Coco und Lara Welling auf Leo. Für den Drittplatzierten RV Havixbeck-Hohenholte, der auf 61,50 Punkte kam, starteten Anna Michael auf Capo Cadour, Larissa Lammi auf Romero, Leni Marie Jeiler auf Arabella, Insa Zumrode auf Fee und Greta Sindermann auf Risiko.

Malte, Max und Greta Merschformann vom RV Nottuln waren wieder einmal ganz vorne zu finden: Malte setzte sich in einem Stilspringwettbewerb auf Moorlands Carthago durch (Wertnote 8,5). In einer Stilspringprüfung der Klasse A* freute er sich mit Melina über Gold (8,5) und wurde zudem mit Crescendo Vierter (7,4), Greta belegte in dieser Prüfung auf Sophia Rang zwei (8,0). Max wiederum gewann die Stilspringprüfung der Klasse L mit Crescendo (8,4). Sein Mannschaftskamerad vom RV Nottuln Laurenz Terbrack wurde in dieser Prüfung auf Colette Dritter (8,1).

Leslie Merschformann vom RV Nottuln gewann am zweiten Tag des Kreisreitturniers eine weitere Stilspringprüfung der Klasse A*. Mit der Westfalenstute Bella bekam sie die Note 7,8.

In einer Dressurprüfung der Klasse L* – Trense wurde Iris Bröker vom RV Appelhülsen auf Rock it Zweite (7,7). Ihre Vereinskollegin Amelie Kular hatte zudem auf Menai Conspiracy in einem Dressurwettbewerb mit der Wertnote 8,0 die Nase vorne.

► Die Wetterprognose ist gut. „Ich denke, dass wir an beiden Tagen viele Zuschauer begrüßen können“, hofft Marcus Voss, 1. Vorsitzender vom ZRuFV Coesfeld-Lette, auf große Resonanz. Heute und morgen wartet bei den Kreisreitmeisterschaften auf die Reitsport-Fans ein Programm mit spannenden Prüfungen mit Einzel- und Mannschaftswertungen. Krönender Schlusspunkt ist am Sonntag um 17 Uhr die Übergabe der Kreisstandarte an den besten Verein.