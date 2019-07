„Entweder war es bei unseren Beach-Turnieren in der Vergangenheit immer schweineheiß oder sehr, sehr nass. Jetzt werden mal 20 bis 23 Grad und überwiegend trockenes Wetter angekündigt. Das könnte ja mal richtig gemütlich werden“, freut sich Michael Hünteler . Der Fußball-Abteilungsleiter von Fortuna Schapdetten und seine Mitstreiter fiebern dem Wochenende (6. und 7. Juli) entgegen, an dem der 7. Lapstore-Beachsoccer-Cup ausgetragen wird. Das Hauptturnier geht am Samstag über die Bühne, der Nachwuchs darf wie gewohnt dann am Sonntag den Beachplatz stürmen.

Los mit dem Spektakel in Schapdetten geht es aber bereits am Freitag (5. Juli): Zum fünften Mal wird auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der Schützencup ausgetragen. „Mal schauen, ob es endlich einmal gelingt, die Daruper Magdalenen-Bruderschaft vom Thron zu stoßen“, sagt Hünterler. Hintergrund: Vier Mal wurde der Cup bisher ausgetragen, vier Mal setzte sich die Magdalenen-Bruderschaft durch. Im Vorjahr besiegte sie im Endspiel die Rübenschützen Schapdetten mit 6:3. Diese beiden Teams treffen dieses Mal bereits in der Gruppenphase aufeinander. Zur Gruppe A gehören zudem Gemütlichkeit Stevern und die St. Martini-Bruderschaft Nottuln. Die Gruppe B wird gebildet vom Schützenverein Schapdetten, Schützenverein Appelhülsen, Schützenverein Nienberge und Schützenverein Hohenholte.

Los geht es um 17.30 Uhr mit der Partie der Rübenschützen gegen die Magdalenen-Bruderschaft. Das Finale wird um 22.16 Uhr angepfiffen.

Am Samstag geht es um 10 Uhr mit dem Hauptturnier weiter, zu dem sich zwölf Teams, die zunächst in zwei Gruppen antreten werden, angemeldet haben. Im ersten Spiel des Tages stehen sich „Saufhampton“ und „Lumpige Schlumpfbären“ gegenüber. Das Endspiel soll um 18.27 Uhr angepfiffen werden, direkt im Anschluss erfolgt die Siegerehrung.

Im Vorjahr setzte sich erstmals Arminia Appelhülsen durch. Die Arminen gewannen mit 2:0 nach Neunmeterschießen das Finale 2018 gegen die Schlumpfbären.

Am Sonntag hat dann ab 10 Uhr der Nachwuchs das Sagen. Um 10 Uhr beginnt das E-Jugend-Turnier mit fünf Teams, um 13.45 Uhr der D-Jugend-Wettbewerb, für den sich drei Teams angemeldet haben.

„Natürlich haben wir wieder für die Spieler und Zuschauer genug zu essen und zu trinken. Klar ist auch, dass wir wieder einen Pool zur Erfrischung haben. Erstmals werden wir auch ein XXL-Dart aufbauen. Da wird mit Klett-Fußbällen geschossen. Das wird sicher ein großer Spaß“, so Hünteler.