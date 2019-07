Hitze, Staub, steile Anstiege, rasante Abfahrten – der 10. MTB-Marathon am Rursee verlangte den Mountainbikern alles ab. Zu ihnen zählte auch Frank Schmitz-Gabriel vom Bike-Team Baumberge (BTB), der dort zum vierten Trophylauf 2019 auf der 40 km-Kurzstrecke antrat. Mit gehörigem Respekt vor den hohen Temperaturen und der fordernden Strecke versuchte er, nicht schon zu Beginn des Rennens zu überziehen und sich stattdessen die Kräfte gut einzuteilen. Für ihn erwies sich das als die richtige Taktik, denn besonders an einigen heftigen Rampen war Maximalkraft erforderlich, um im Wiegetritt hochzuklettern und nicht schieben zu müssen.

Die Strecke im Nationalpark Eifel, unweit der belgischen Grenze, war weitgehend staubtrocken, was in schnellen sandigen oder geschotterten Kurven zusätzliche Aufmerksamkeit erforderte. Ein ständiger Wechsel zwischen Auf und Ab, von befestigten Waldwegen bis zu schmalen Trails – sehr abwechslungsreich, aber im Rennmodus praktisch ohne Erholungsphasen.

Und so kam auch der Havixbecker Fahrer der Senioren 3 (50+) an seine Grenzen: Zum Glück erst auf dem letzten flachen Kilometer, als er zum Endspurt ansetzen wollte und der rechte Oberschenkel „zumachte“. Im kleineren Gang gegen den drohenden Krampf kurbelnd, passierte er nach exakt 2:10 Stunden Fahrzeit die Ziellinie in Einruhr. Lohn der Mühe war ein 15. Platz unter 64 Fahrern in seiner Altersklasse, mit dem er sehr zufrieden ist.

Seinen Bann brechen konnte Eugen Schmunk. Nach einer Serie von dritten Plätzen gelang dem für das „Focus Rapiro Racing Team“ fahrenden BTBler auf der 70 km-Mitteldistanz diesmal der Sprung auf den Silberrang. Dabei hatte er auch das Glück, nicht zu der Gruppe zu gehören, die auf den ersten Kilometern von einem verstellten Wegweiser kurz fehlgeleitet wurde.

Beim Rursee-Marathon starteten insgesamt über 650 Fahrer über vier verschiedene Distanzen (22, 40, 70 und 100 km), davon alleine über 300 auf der 40 km-Kurzstrecke. Denn auf dieser Distanz fand gleichzeitig die „Deutsche Meisterschaft der Feuerwehrleute“ statt. Aber auch die Kameraden konnten ihren „Brand“ erst nach absolvierter Hitzeschlacht im Zielbereich löschen.