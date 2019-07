Zum Ende einer eher durchwachsenen Feld-Saison gab es für die Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln doch noch Grund zum Jubeln. Die 2. Männermannschaft der SG, eine Mischung aus Nachwuchstalenten und erfahrenen Seniorenspielern, konnte sich am letzten Spieltag der Landesliga Westfalen überraschend doch noch den Meistertitel sichern.

Dabei war die Ausgangslage alles andere als gut gewesen. Vier Punkte betrug der Rückstand auf Tabellenführer Preußen Münster ; bei nur noch einem direkten Vergleich war dieser Rückstand aus eigener Kraft nicht mehr wettzumachen. Trotzdem erledigte die in starker Besetzung angetretene SG routiniert ihre Hausaufgaben, schlug die Preußen im Auftaktspiel glatt mit 2:0 (11:6, 11:8) und ließ anschließend auch den Teams aus Wöhren, Bochum und Altenvoerde keine Chance.

Zum Gewinn der Meisterschaft fehlte aber noch ein Ausrutscher der Preußen. Der ließ lange auf sich warten, kam dann aber doch noch im letzten Saisonspiel. Bei einsetzendem Regen und schwierigen Bedingungen kämpfte das Heimteam aus Wöhren die Preußen mit 2:1 nieder (13:11, 12:14, 11:8) und hievte die SG damit aufgrund des besseren Satzverhältnisses doch noch auf das Meisterpodest. Die Freude über den kaum noch erwarteten Titel war entsprechend groß.

Damit hätten die Faustballer aus Coesfeld und Nottuln die Berechtigung, in der nächsten Feldsaison auch mit ihrer Zweitvertretung in der Verbandsliga anzutreten. Dort träfe sie dann auf die eigene 1. Mannschaft, die ihre von Personalproblemen überschattete Saison auf einem unspektakulären vierten Tabellenplatz beendete. Ob die SG zukünftig tatsächlich zwei Verbandsligisten stellen will, wird sich aber erst in den nächsten Monaten entscheiden.