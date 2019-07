Nach zwei Trainingseinheiten kann man natürlich noch nicht viel sagen. Immerhin: Die Reserve von GW Nottuln gewann das erste Vorbereitungsspiel beim SuS Legden II mit 3:1 (1:1) und holte sich damit etwas Selbstvertrauen.

Paul Hoof brachte die Gäste im Anschluss an einen Eckball mit 1:0 in Führung (8.). In der 35. Minute nutzte Legdens Alexander Eiswert jedoch einen Abstimmungsfehler zum 1:1. „Wir hätten zur Pause eigentlich mit 4:1 führen müssen, denn wir hatten noch etliche Großchancen“, berichtete der neue Nottulner Coach Mario Popp .

Auch nach dem Seitenwechsel stellten die Grün-Weißen die klar bessere Mannschaft. Tom Overmann mit einer schönen Einzelleistung (64.) und Lukas Mersmann mit einem herrlichen Distanzschuss (66.) sorgten mit ihren Treffern für den 3:1-Endstand.

Ein auffällig gutes Spiel machte „Aushilfe“ Lukas Mersmann. „Es wäre natürlich super, wenn er häufiger dabei sein könnte. Mit seiner Erfahrung ist er eine riesige Bereicherung“, sagte Mario Popp.