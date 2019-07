Mit einem Derby beginnt die Saison für die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln . Am 22. August (Sonntag, Anstoß: 15 Uhr) trifft das Team von Anna Donner und Co-Trainer Matthias Feitscher auf die Kickerinnen der SG Coesfeld 06. Die Damen aus der Kreisstadt beendeten die vergangene Saison auf Platz fünf, während die Nottulnerinnen erst am letzten Spieltag den Platz elf sicherten und den Abstieg verhinderten. Immerhin ist das Verhältnis in der letzten Saison ausgeglichen gewesen: Zu Hause gewannen die Grün-Weißen knapp mit 1:0, in Coesfeld unterlagen sie mit 2:4.

Das erste Heimspiel haben die Nottulnerinnen am 1. September (Sonntag, Anstoß: 15 Uhr) gegen Borussia Emsdetten. Am 8. August (Sonntag, Anstoß: 15 Uhr), gibt es gleich noch einmal ein Heimspiel, diesmal heißt der Gegner Concordia Flaesheim, ehe es dann am 15. August (Sonntag, Anstoß: 13 Uhr) beim FC Oeding weitergeht.

Vor wenigen Tagen absolvierten die Grün-Weißen bereits ihr erstes Testspiel. Gegen den Bezirksligisten BW Aasee kamen die Nottulnerinnen über ein 1:1 nicht hinaus. Denise Waltering hatte kurz vor der Pause den Rückstand egalisieren können. Bei diesem Spielstand blieb es, obwohl der Landesligist eine Vielzahl bester Chancen verzeichnete.

Ein weiteres Vorbereitungsspiel ist für Sonntag (21. Juli) angesetzt. Um 13 Uhr geht es im Beverstadion gegen den Westfalenligisten BSV Ostbevern. „Wir fahren da nur mit einem kleinen Kader hin, weil viele Schülerinnen aus unserem Team im Urlaub sind“, sagt Anna Donner. „Da sind die anderen umso mehr gefordert.“