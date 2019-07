In der Springprüfung der Klasse A* – TG Baumberge blieb Michelle Krevert auf Dream ohne Fehler. Am Ende war sie knapp eine Sekunde schneller als Leonie Kuhlage vom RV Havixbeck-Hohenholte, die Celecthra gesattelt hatte. Auf Rang vier in dieser Prüfung landete mit Anna Riering, die Canberra durch den Stangenwald steuerte, eine weitere Havixbeckerin.

In der folgenden Punktespringprüfung der Klasse A* mit Joker grüßte eine weitere Bösensellerin von Platz eins: Melina Riemenschneider gewann auf Cinderella mit der vollen Punktzahl vor Carina-Ronja Helmer und Doncrewalfleu vom RFV Dülmen und Thomas Schwering mit Sir Käthe vom RFV Darfeld. Veronika Göcke vom RV Nottuln wurde in dieser Prüfung auf Lord Ludwig Fünfte.

In der ersten Prüfung des Tages, einer Springpferdeprüfung Klasse A* – 4jährige hatte Lokalmatador Mario Maintz auf Cresco mit der Wertnote 8,2 den zweiten Platz belegt. Auf Daring Diamond wurde er zudem Fünfter (7,8).

Aber auch im Viereck gab es Schleifen für Reiter aus den Baumbergen. Theresa Ahlbrand etwa wurde auf Tamiro in einer Eignungsprüfung der Klasse A Dritte. Die Amazone des RV Bösensell erhielt die Wertnote 7,2.

Das Reitturnier in Bösensell wird am Samstag fortgesetzt. Während die Nachwuchsreiter ihrem Junior-Cup der TG Baumberge entgegenfiebern (Dressur ab 12.30 Uhr, Springen ab 14.15 Uhr), freuen sich die Großen auf die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen, die um 19.15 Uhr beginnt. 25 Reiter haben genannt.

Am Sonntag endet das Bösenseller Reitturnier dann mit einer Springprüfung der Klasse M* mit Stechen. In dieser Prüfung geht der erste Reiter um 16.30 Uhr in den Stangenwald.