RV Bösensell: Antonia Holtmann siegt in der Kombi

Zur Siegerehrung durften nicht nur die großen Reiter, sondern auch die jüngsten Reiterinnen: Antonia Holtmann vom RV Billerbeck konnte sich beim kombinierten Wettbewerb auf das höchste Treppchen stellen und eine goldene Schleife für ihre Leistungen beim Springen und Reiten entgegennehmen (dafür bekam sie eine 15,4 von den Richtern). Lea Brügger vom RV Hubertus Ascheberg strahlte über den zweiten Platz (15,2). Auch Lea Wiebracht vom RV Bösensell strahlte vor Freude über den dritten Platz (15,1).

In einer Springprüfung der Klasse L, die in zwei Abteilungen geritten wurde, holte sich Melissa Römer vom RV Nottuln auf Balouis mit einem fehlerfreien Ritt in 56,04 sec. Platz eins in der ersten Abteilung vor Lisa Düffel (RV Albachten) auf Cassandra, die auch fehlerfrei blieb, aber mit 66,9 sec. deutlich langsamer war. Dritte wurde Frieda-Johanna Spork (RV Appelhülsen) auf Riccella, die mit zwei Fehlerpunkten in 77,95 sec. ins Ziel kam.

Letzter Tag des Bösenseller Reitturniers 1/13 Foto: Brigitte Arends

In der zweiten Abteilung blieben gleich zwölf Teilnehmer fehlerfrei. Am schnellsten durch den Parcours hindurch war Karl-Josef Kückmann (RV Roxel) auf Quite Right mit 50,22 sec., dicht gefolgt von Jacqueline Hempe (RV Nienberge) auf Calvin K, die 51,80 sec. brauchte. Auf Rang drei platzierte sich Thorben Boße vom RV Ibbenbüren auf Chirla, das Paar war nach 55,36 sec. im Ziel. Platz vier ging an Pia Deipenbrock (RV Havixbeck-Hohenholte) auf Lexus, die am Ende 57,72 sec. auf der Uhr stehen hatte.

Eröffnet worden war der letzte Turniertag mit einer Springprüfung der Klasse A**, die ebenfalls in zwei Abteilungen ausgetragen wurde. In der ersten Abteilung konnte sich kein heimischer Reiter unter den ersten Zehn platzieren, in der zweiten Abteilung kam Melissa Römer (RV Nottuln) auf Balouis nach einem fehlerfreien Ritt in 47,53 sec. auf den dritten Platz. Nur Kathrin Hufelschulte (RV Roxel) mit Riccia (46,52 sec.) und Annika Gebbe (RV Seppenrade) mit Lady 1928 (46,93 sec.) waren ohne Fehler schneller.