Gerne wieder mit einem Sternchen

Das gesteckte Ziel haben sie nicht einfach nur erreicht, nein, der Spielertrainer erteilt dafür eine besondere Auszeichnung. „Einstelliger Tabellenplatz. Und das sogar mit Sternchen“, lächelt Micky Gravermann . Bestens zufrieden sind sie beim A-Ligisten Borussia Darup mit dem achten Platz, was aber gewiss nicht dazu verleiten soll, sich auszuruhen und die Lobeshymnen zu genießen. „Wir wollen diese Platzierung bestätigen“, betont Gravermann.

Dabei wissen sie bei der Borussia, dass der Weg diesmal beschwerlicher werden könnte. „Die Liga ist stärker geworden“, sagt Micky Gravermann mit Blick auf die beiden Absteiger DJK Coesfeld und Adler Buldern – wobei ihn die Entscheidung der DJK-VBRS, freiwillig in die A-Liga zu gehen, „sehr gewundert“ hat. „Die sind sicherlich weit oben anzusiedeln, auch Westfalia Osterwick und SG Coesfeld 06“, urteilt der 43-jährige Fußballlehrer. Wobei es gar nicht sein Ding ist, sich so intensiv mit den Gegnern zu beschäftigen. „Wir blicken auf uns.“

Denn da gibt es genug zu tun. Gravermann, längst ein alter Hase im Fußballgeschäft, setzt auf die jungen Wilden. Mit Julius Berning , Aaron Elpers, Felix Duzinski, Robin Graes, Jonas Leufke, Jonas Lovanyi und Julius Terbrack, der zum Frühsenior erklärt wird, rücken gleich sieben A-Jugendliche in den Kader. Ob sie es alle auf Anhieb packen werden, bleibt abzuwarten. „Aber sie sollen sich zeigen können“, erklärt der Trainer. Wer noch Zeit benötigt, kann die zweite Mannschaft in der C-Liga verstärken. Auf jeden Fall ist der Kader der Borussia breit aufgestellt, deutlich breiter als zuletzt – was sich als Vorteil erweisen soll, wenn mal Stammspieler ausfallen.

Eine zahlenmäßig beeindruckende Dichte herrscht auf der Torwartposition: Gleich fünf Schnapper zählen zum Kader – das aber aus gutem Grund. „Wir hatten da in der Vergangenheit immer mal wieder Personalprobleme“, berichtet Gravermann. So befindet sich Julian Thiemann nach einer Fuß-OP im Aufbautraining, Jonas Menzel steht nicht an jedem Sonntag zur Verfügung. Felix Tiefenbach ist ein Kandidat für den Job zwischen den Pfosten, ebenso Robin Graes. Und dann ist da noch der Routinier: Danny Seidel packt an, wenn er gebraucht wird. „Er gehört nach wie vor dazu, darüber sind wir sehr froh.“

Hinten wollen sie sich weiter stabilisieren, vorne sind sie ohnehin prima aufgestellt. 63 Buden in 30 Spielen der vergangenen Saison sind eine ordentliche Bilanz. Thomas Puhe steht mit 16 Toren an der Spitze der internen Liste, dahinter folgt mit 13 Treffern Jan Ahlers – und jetzt kehrt noch einer zurück, der ebenfalls weiß, wo der Kasten steht: Manuel Eustermann schließt sich nach seinen Ausflügen zu GW Nottuln und BW Aasee wieder seinem Heimatverein an. „Er wird wegen seines Studiums kürzertreten, unterstützt uns aber immer, wenn es passt“, kündigt Micky Gravermann an.

„Das passt einfach hervorragend“, lächelt der Trainer auch mit Blick auf das Team hinter dem Team. Jan Ahlers bleibt sein spielender Co-Trainer, Max Schulze Berning steht ihm als Torwarttrainer und auch sonst mit Rat und Tat zur Seite. Nicht zu vergessen Fußball-Abteilungsleiter Lorenz Beermann: „Er ist ganz nah dran an der Mannschaft.“

So musste Micky Gravermann nicht lange überlegen, ob er eine weitere Saison in der Borussen-Arena dranhängen möchte, zumal der Weg für den Nottulner sehr kurz ist. Obwohl, das gibt er ehrlich zu: „Es wird nicht einfacher, das alles mit Familienleben und Beruf zu organisieren.“