Mit großem Ehrgeiz und eiserner Disziplin hatte sich die Herren-65-Mannschaft des Baumberger Tennisvereins (BTV) während der Winterpause auf die Sommerturniere vorbereitet. Mit Erfolg. Mannschaftsführer Jo Zuber zeigte sich hochzufrieden mit dem Mannschaftsgeist und der Zielstrebigkeit der Mannschaftsmitglieder und dem zweiten Gruppenplatz.

Zur Gruppe gehörten neben dem BTV: der TC Drensteinfurt 1, der SC Gremmendorf Hohes Ufer Münsterland, der TC Sassenberg 1 und der TC 77 Seppenrade 1.

In der ersten Runde gegen Drensteinfurt traten die Doppel Mann/Mecking und Ingwald/Zuber an. Nur durch ein kraftzehrendes und spannendes Match-Tiebreak kam für beide Teams ein verdienter Sieg zustande. In der zweiten Runde hatten Mann/Zuber das nötige Ballgefühl und punkteten mit 6:0 und 7:6. Somit ging es mit einem Tagessieg von 3:1 zufrieden zurück nach Nottuln.

Heimvorteil hatten die BTVler gegen SCG Hohes Ufer Münster 1. Mit dem Einsatz des routinierten Doppels Johannes Herrmann/Josef Seifert, die mit großer Kampfbereitschaft ihr Können zeigten, endete das Turnier mit 4:0 für den BTV.

Zur Teilnahme an den Münsterland-Meisterschaften musste Nottuln nun gegen den TC 77 Seppenrade siegreich sein. Formstark und gut vorbereitet ließ das Doppel Ingwald/Zuber mit 6:0 und 6:0 den Gegnern keine Chance. Auch das Doppel Mecking/Mann gewann souverän mit 6:2 und 6:3. Das dritte Doppel Mann/Zuber machte mit 6:0 und 6:1 den Sieg komplett. Das Doppel Mann/Mecking gab in einem hochdramatischen und spannenden Match-Tiebreak einen Punkt an die Gastgeber ab. Somit siegte Nottuln mit 3:1 gegen Seppenrade.

Lediglich der TC Sassenberg folgte den BTV-Senioren auf den Fersen. Das Doppel Mann/Zuber sicherte einen Punkt für Nottuln im Match-Tiebreak zum 1:3. Diese Niederlage hatte jedoch keine Konsequenzen für die Teilnahme an den Münsterland-Meisterschaften der Herren-65-Doppel am 3. August. Wie im Vorjahr finden diese auf der Tennisanlage des TC RW Dülmen, neben dem TSG-Stadion, statt.