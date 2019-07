Westfalenligist GW Nottuln hat am Freitagabend im Halbfinale des Eintracht-Pokals in Ahaus gegen den zukünftigen Liga-Konkurrenten SpVgg Vreden 1:3 (0:2) verloren. In der ersten Halbzeit gingen die Vredener mit 2:0 in Führung und legten nach der Pause einen weiteren Treffer nach, ehe die Grün-Weißen zu ihrem Tor kamen. Felix Hesker verwandelte einen Elfmeter zum 1:3-Endstand.

Damit bestreiten die Nottulner am Samstag (27. Juli) das Spiel um Platz drei. Auch im Kleinen Finale treffen die Kicker von Trainer Jens Niehues wieder auf einen Westfalenligisten. Der SuS Neuenkirchen hatte sein Halbfinale zuvor deutlich gegen Landesligist Eintracht Ahaus verloren. Mit dem 5:1-Erfolg zog der Gastgeber ins Finale ein.

Ausgetragen wird das Spiel um Platz drei zwischen Nottuln und Neuenkirchen um 16 Uhr, das Finale zwischen Vreden und Ahaus wird im Anschluss daran um 18 Uhr angepfiffen.