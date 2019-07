GW Nottuln am Ende mit den stärkeren Nerven

Als sich Gastgeber Eintracht Ahaus und die SpVgg. Vreden am Samstagabend im Endspiel um den Eintracht-Pokal gegenüberstanden, mussten sich die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln bereits mit der Zuschauerrolle begnügen. Die Elf des neuen Trainers Jens Niehues hatte am Freitag das Halbfinale gegen den späteren Turniersieger SpVgg. Vreden (5:2 gegen Ahaus) mit 1:3 verloren und belegte aufgrund des 6:5-Erfolgs nach Elfmeterschießen gegen den SuS Neuenkirchen am Ende Rang drei.

„Aus dem Spiel heraus hatten wir die besseren Chancen“, bilanzierte Niehues nach der 1:3-Niederlage gegen den zukünftigen, ambitionierten Ligakonkurrenten aus Vreden. „Alles ist in Ordnung – bis auf das Ergebnis.“ Die Grün-Weißen wurden bei hochsommerlichen Temperaturen kalt erwischt und lagen bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. Felix Reuner erzielte beide Treffer. „Beim ersten Gegentor wurde der Ball genau zwischen die beiden Innenverteidiger gespielt“, berichtete Nottulns Coach. Vor dem zweiten Treffer sei im Zweikampf der Körper „nicht richtig eingesetzt worden“. Das 0:3, erzielt von Jan Olde Groote Beverborg nach 58 Minuten, resultierte aus einem individuellen Fehler 70 Meter vor dem eigenen Tor. „Das Umschaltverhalten war in dieser Szene nicht gut.“

Sieben Minuten später gelang Felix Hesker mit einem verwandelten Foulelfmeter der 1:3-Anschlusstreffer. Zuvor war Jens Böckmann gefoult worden. In der Folgezeit erarbeitete sich der Landesliga-Meister einige gute Möglichkeiten. Doch Vredens Schlussmann Marvin Langer hatte einen exzellenten Tag erwischt und klärte sowohl gegen Pascal Gerdes (78.) als auch gegen Jan Ahrens (83.). Bereits vor der Pause hatte Langer Chancen von Christian Warnat sowie Oliver Leifken vereitelt.

Im fünften und letzten Turnierspiel mussten die Niehues-Schützlinge gegen den Klassenrivalen aus Neuenkirchen einem frühen Rückstand nachlaufen. Joshua Roß überlistete nach 19 Minuten Nottulns Schlussmann Malte Wilmsen mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke. Vier Minuten vor Schluss erzielte Jens Böckmannn nach einer Ecke von Neuzugang Dickens Toka mit dem Fuß aus kurzer Distanz den Ausgleich. Da es nach 90 Minuten 1:1 stand, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung über die Ränge drei und vier bringen. Aaron Schölling, Andre Kreuz, Dickens Toka, Till Zumkley und Christian Warnat waren auf Nottulner Seite erfolgreich. Ein Neuenkirchener Kicker schoss den Ball über das Gehäuse.

Jens Niehues sah am Spielfeldrand „zwei komplett verschiedene Halbzeiten“. Mit der Vorstellung in den ersten 45 Minuten war der GWN-Übungsleiter absolut nicht einverstanden. „Wir haben alle Tugenden wie Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft und Präsenz auf dem Platz vermissen lassen.“ Außerdem seien die Angriffe „fahrig zu Ende gespielt“ worden.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nottuln hatte nach Einschätzung von Niehues 70 Prozent Ballbesitz und war das spielbestimmende Team. Chancen ließen Daniel Feldkamp, Pascal Gerdes und Andre Kreuz jedoch liegen.