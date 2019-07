GW Nottuln bezwingt SW Havixbeck

Ein großes Kompliment sprach der neue GWN II-Trainer Mario Popp nach dem Schlusspfiff an sein gesamtes, mit 20 Akteuren bestücktes Team aus. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, kommentierte er den Start der Grün-Weißen in den 7. Volksbank-Baumberge-Cup am Samstag gegen SW Havixbeck . Den Siegtreffer für Nottuln erzielte sechs Minuten nach Wiederanpfiff David Hamm, der ein Zuspiel von Robert Schwering nutzte. Vorausgegangen war ein individueller Fehler in der Hintermannschaft der Habichte. „Das war ein ganz dummes Gegentor“, kommentierte Havixbecks Coach Jens Könemann das 0:1.

Bei der Spielanalyse stellte Popp fest, „dass wir am Anfang zu ungeduldig waren und deshalb nur schwer ins Spiel fanden. Das wurde nach der Trinkpause und damit nach knapp 25 Minuten besser.“

Auf der anderen Seite stand der Kreisliga B-Meister bewusst tief und ließ nur wenige Möglichkeiten der Westfalenliga-Reserve zu. Könemann, der in den zweiten 45 Minuten die Rolle als spielender Coach in der Sturmspitze übernahm, war mit der Leistung seiner Elf trotz der Niederlage gar nicht einmal unzufrieden. „Wir haben bis zum Beginn der Meisterschaft noch vier Wochen Zeit“, sagte der Havixbecker Übungsleiter und verwies darauf, „dass wir in den entscheidenden Situationen nicht ganz da waren“. Möglichkeiten erarbeitete sich der Kreisliga A-Aufsteiger einige, doch Philipp Rossmann, Johannes Francke und Chris Bauerbach fanden in Nottulns Schlussmann Jan Walter ihren Meister.

2:2 unentschieden endete das erste Spiel des Tages zwischen dem SC Nienberge und dem 1. FC Nordwalde. Zweimal lagen die Kicker aus Nienberge in Führung, kassierten jedoch immer wieder sehr schnell den Ausgleich. Adam Ouedraogo (19.) sowie Patrik Meyer (80.) waren für den SC erfolgreich. Auf der anderen Seite netzten Nicolas Mocciaro (26.) und Marvin Bingold (81.) ein.