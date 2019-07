Laurenz Terbrack holt mit Westfalen Gold

Max Merschformann holte mit Crescendo in Handorf bei der Westfalenwoche in einem L-Stilspringen Gold (Wertnote 8,50). In einem weiteren fehlerfrei absolvierten L-Springen eroberte das Duo den zweiten Platz (8.80). Florian Hölscher gewann mit Quel Charmeur eine A-Springprüfung nach einem fehlerfreien Ritt.

Auch Laurenz Terbrack freute sich sehr, denn er gewann mit der Mannschaft Westfalen beim Bundesnachwuchschampionat in Warendorf. Ein vierter Platz bei einem Stilspringen (8,60), ein sechster Platz bei einer kombinierten A-Prüfung (124,3) und ein zehnter Platz bei einem Geländeritt Klasse A (8,60) rundeten für ihn das Wochenende mehr als gut ab.

Auch Malte Merschformann, langsam an die Goldschleifen gewöhnt, machte sich beim Turnier in Burgsteinfurt wieder einmal selber sehr viel Freude. Er siegte in einem E-Stilspringen auf Moorlands Carthago mit der Wertnote 8,5. Außerdem holte er in einem E-Stilspringen (7,3) und einem A-Stilspringen (8,0) Silber. Beide Male hatte er Melina gesattelt. Ein vierter Platz (7,7) mit Moorlands Carthago bei einem A-Stilspringen freute den jungen Reiter zusätzlich.

Das Wochenende war aber noch lang. Deshalb ging es für Malte Merschformann auch noch nach Handorf. Hier war die Ausbeute nicht minder erfolgreich: in einem A-Stilspringen (8,5) auf Pony Melina sicherte er sich den zweiten Platz, ein weiteres A-Springen, auch auf Melina, war fehlerfrei und ziemlich schnell (54,12). Dies bedeutete den vierten Platz. Ein neunter Platz (8,0) bei einem weiteren A-Stilspringen auf Moorlands Carthagoo rundete für den jungen Reiter das Wochenende erfolgreich ab.

Nicht nur die jungen Reiter verstanden es, die Richter von ihren Leistungen zu überzeugen. Auch eine Amazone gab richtig Gas. Sandra Hemmen mit Wyoming zeigte bei einem fehlfreien Ritt eines A-Stil-Springens auf der Reitanlage des RV Burgsteinfurt, dass gutes Training ganz viel wert ist. Ein A-Stilspringen bewerteten die Richter mit einer Wertnote von 7,9 und den zweiten Platz. Mit einem viertem Platz bei einem L-Stilspringen (7,2) belohnte sich das Paar dann auch selbst und ein fünfter Platz in einem fehlerlosen gerittenen A-Stilspringen ließ die Reiterin strahlen. Auch der jüngste Reiter des RV Nottuln, Felix Pollecker, machte seine Sache wieder sehr gut. Mit Wyoming präsentierte er den Richtern einen guten Sitz und viel Körperspannung. Sie belohnten die gekonnt vorgetragene Vorstellung mit einem schönen dritten Platz (7,50).