Mit sechs Punkten aus zwei Spielen sind die Schützlinge des neuen Trainers Mario Popp auf jeden Fall am Endspieltag dabei. Am Donnerstag steht zunächst aber noch das letzte Gruppenspiel gegen den 1. FC Nordwalde an.

„Wir hatten heute viele gute Aktionen. Allerdings fehlten in der Abwehr einige zentrale Leute, das hat man natürlich gemerkt“, erklärte Popp nach dem Abpfiff.

Aus der Erstvertretung hatte der A-Ligist Verstärkung von Lars Ivanusic und Ben Rahlenbeck erhalten. Die beiden weilten zuletzt im Urlaub und sollten Spielpraxis erhalten. Vor allem Ivanusic sprühte vor Spielfreude und ließ immer wieder seine Klasse aufblitzen. Ein tolles Spiel machte aber auch Rückkehrer Timo Schöppner. Der inzwischen 33-Jährige räumte im Mittelfeld einiges ab. Nach 56 Minuten wurde der „Senior“ von seinen Mitspielern mit Applaus verabschiedet.

Die Partie begann gut für die Nottulner, die in der vierten Minute nach einem Doppelpass mit 1:0 in Führung gingen: Sven Reuter, Rahlenbeck, Reuter – Tor. So einfach ist das manchmal.

Nienberge schlug jedoch nur sieben Minuten später durch Adam Ouedraogo zurück – 1:1. Wieder nur vier Minuten später erhielt GWN einen Freistoß zugesprochen. Das war eine Sache für Linksfuß Ivanusic, der das Spielgerät aus 18 Metern passgenau in den Winkel drosch. Noch vor der Pause hätte Reuter auf 2:1 stellen können, doch SCN-Torhüter Christian Greiner wehrte den Ball noch ab.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rahlenbeck nach schöner Vorarbeit von David Hamm auf 3:1 (61.), ehe Patrick Goecke mit einem Distanzschuss das 2:3 markierte (68.). Die Grün-Weißen waren nun aber am Drücker. Mit einem weiteren sehenswerten Fernschuss erzielte Rahlenbeck das 4:2 (76.), ehe in dem abwechslungsreichen Spielchen Florian Wiethege noch zum 3:4 traf (87.).

In den letzten Minuten brannte bei den Nottulnern hinten nichts mehr an, während sie in der Offensive noch einige Großchancen ausließen. Alleine Vincent Hubert scheiterte zwei Mal am Aluminium, Nils Hoberg einmal. Außerdem schoss Timon Sprenger knapp daneben. So blieb es beim knappen, aber verdienten GWN-Sieg.