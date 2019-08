SV Bösensell ist bereit für den Pokalfight

Die Fußballmannschaften des Kreises Münster/Warendorf haben genug getestet. Am Donnerstag (8. August) steht für die Teams der erste Ernstfall in der Saison 2019/20 auf dem Programm. In der ersten Runde des Kreispokals mischen mit dem SV Bösensell, SW Havixbeck , Fortuna Schapdetten und GS Hohenholte auch vier Truppen aus den Baumbergen mit. Schade für die Anhänger der heimischen Clubs ist, dass alle Partien auswärts ausgetragen werden.

DJK GW Albersloh - SV Bösensell

„Das Spiel kommt natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt mitten in der Vorbereitung. Anschließend haben wir ja noch zwei Testspiele“, sagt SVB-Trainer Fabian Leifken . Dennoch wolle er mit seiner Truppe natürlich unbedingt weiterkommen: „Wenn wir gewinnen, winkt uns nämlich zum dritten Mal in Folge ein Duell mit dem 1. FC Gievenbeck.“ Doch zunächst gilt die Konzentration Albersloh. „Unser Gegner hat in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg gekämpft. Ich glaube, dass sie in dieser Saison besser abschneiden werden. Ich rechne mit ihnen im gesicherten Mittelfeld“, so Leifken, der lediglich auf Urlauber Lennard Overhoff verzichten muss.

Wacker Mecklenbeck - SW Havixbeck

„Das ist eine hohe Hürde und zugleich ein guter Test für uns. Wir können uns in dieser Partie weiter an das Kreisliga-A-Niveau gewöhnen“, erklärte SWH-Trainer Thorsten Wietholt. In der neuen Klasse sei das Tempo höher, es würde wesentlich dynamischer gespielt. „In der vergangenen Saison hatten wir ja nur drei oder vier Gegner, die uns 90 Minuten fordern konnten.“ Mecklenbeck, so Wietholt weiter, sei für ihn eine der stärksten Mannschaften der Liga. Da sei es natürlich schade, dass neben einigen Urlaubern mit Jan Meyer und Johannes Nienhaus zwei wichtige Stützen verletzt ausfallen würden. „Trotzdem werden wir 15 oder 16 Spieler aufbieten, die sich allesamt zeigen können.“

SG Sendenhorst - Fortuna Schapdetten

Ein schwieriges Spiel erwartet die Fortuna beim Vorjahressechsten der Kreisliga A 1 SG Sendenhorst. Der Gastgeber belegte zuletzt beim Derby-Cup in Hoetmar den zweiten Platz.

SC Capelle - GS Hohenholte

Nach dem Sieg bei der eigenen Turnierwoche am Samstag testete Hohenholte nur einen Tag später beim SC Preußen Borghorst II. „Das hätten wir mal besser nicht gemacht“, sagte GSH-Trainer Ralf Zenker nach der 0:5-Pleite. „Keine Frage, das war kontraproduktiv, denn die Jungs waren platt. Ich wollte das Spiel nur nicht so kurzfristig absagen.“ In Capelle werden die Gelb-Schwarzen vom B-Ligisten auf Asche erwartet, da nur dieser Platz Flutlicht hat. „Das kommt uns zwar nicht entgegen, trotzdem wollen wir natürlich weiterkommen“, so Zenker. Grund ist ein möglicherweise attraktiver Gegner in der nächsten Runde. Sollte GSH sich durchsetzen, geht es nämlich vermutlich gegen den Westfalenligisten TuS Hiltrup. „Ein Spiel gegen Hiltrup würden wir selbstverständlich gerne mitnehmen“, fügte der GSH-Trainer gestern am späten Nachmittag hinzu. Doch zunächst muss Capelle bezwungen werden. Im Vergleich zum Spiel in Borghorst wird es personell beim heimischen A-Ligisten wieder besser aussehen. „Ich rechne wieder mit Herkentrup, Fechner und Weber“, so Zenker.