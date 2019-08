Einen attraktiveren Auftaktgegner hätte Mario Popp , neuer Trainer der Kreisliga A-Fußballer von Grün-Weiß Nottuln II, von Staffelleiter Horst Dastig für den ersten Spieltag nicht bekommen können. Am Sonntag (11. August) empfängt die Westfalenliga-Reserve ab 13 Uhr auf dem alten Kunstrasenplatz die SG Coesfeld 06, die im Vorjahr Tabellenvierter wurde.

Beim Club aus der Kreisstadt war Popp in den vergangenen sechs Jahren als Coach, wenn auch für das Damen-Team, verantwortlich. „Die Verbindung zu den jeweiligen Herren-Trainern war immer sehr eng. Ich freue mich auf das Spiel.“

Mit Timo Grabowsky, der in der vergangenen Saison noch für die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS spielte, kehrt ein ehemaliger Nottulner im SG-Trikot an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der zweite ehemalige GWN-Akteur, Cedric Schürmann, ist nach seiner Roten Karte im Pokalspiel gegen Turo Darfeld gesperrt. „Wir gehen als Außenseiter in die Partie“, betont der Nachfolger von Oliver Gerson. „Eine Siegchance ist aber immer da. Auch wenn wir auf den Aufstiegsfavoriten treffen, kann gerade an einem ersten Spieltag der Saison viel passieren.“

Mit der Vorbereitung, die Grün-Weißen gewannen fünf der sieben Testspiele, ist Mario Popp zufrieden. „Wir haben eine prima Stimmung in der Truppe. Die Jungs freuen sich auf etwas Neues und blicken der Spielzeit absolut positiv entgegen.“ Bester Beweis: Beim vorletzten Training vor dem Saisonstart begrüßte Popp am vergangenen Dienstag 20 Kicker. Der Coach hat damit die Qual der Wahl. Einzig Lukas Schlüter und Noah Forsmann fallen mit Trainingsrückstand aus.

Gut möglich ist außerdem, dass wie schon beim Finaltag des Volksbank-Baumberge-Cups am vergangenen Samstag in Hohenholte Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen werden. Eine Entscheidung fiel erst nach den Abschlusseinheiten beider Teams am späten Freitagabend.

Nicht lange überlegen muss Mario Popp, um das Saisonziel mit seinen neuen Schützlingen zu verraten. „Wir wollen einen guten und sicheren Mittelfeldplatz belegen.“ Das Auftaktprogramm hat es allerdings in sich. Gleich eine Woche nach der Coesfeld-Partie geht es zum Bezirksliga-Absteiger Adler Buldern. Es folgen die Duelle gegen den Nachbarn Borussia Darup und bei der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS. „Unsere ersten vier Gegner erwarte ich in der Tabelle ziemlich weit vorne. Das werden schwere Aufgaben.“