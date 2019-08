Sieben Gegentore kassierte Jan Walter , Torhüter der Kreisliga A-Fußballer von GW Nottuln II, bei der 0:7-Auftaktpleite gegen die SG Coesfeld 06. Am Sonntag (18. August) um 15 Uhr steht nun das Gastspiel beim Bezirksliga-Absteiger Adler Buldern auf dem Programm. Vor dem ersten Auswärtsspiel der Saison stellte sich Jan Walter den Fragen von WN-Mitarbeiter Marco Steinbrenner.

Schlimmer geht es nimmer, oder?

Jan Walter: Das war natürlich ein ganz bitteres Ding zum Saisonstart, wenngleich Coesfeld für mich nicht zuletzt aufgrund der Verstärkungen Aufstiegsfavorit ist. In der vergangenen Spielzeit haben wir gegen diesen Gegner noch sechs Punkte geholt. Diesmal hatten wir einen denkbar schwarzen Nachmittag und Coesfeld einen sehr, sehr guten.

Haben Sie sich von ihren Teamkollegen in einigen Situationen im Stich gelassen gefühlt?

Jan Walter: Natürlich ist man auch auf dem Platz schon ein wenig frustriert. Aber einzelnen Spielern Vorwürfe zu machen, wäre falsch. Jeder eingesetzte Spieler ist für das Endergebnis verantwortlich – egal ob bei Sieg oder Niederlage.

War in dieser Woche Trainer Mario Popp deshalb eher als Psychologe gefragt?

Jan Walter: Es wäre zu früh, um schon jetzt eine Krise auszurufen. Wir haben mit einer veränderten Mannschaft eine gute Vorbereitung gespielt, eine starke Trainingsbeteiligung und insgesamt eine tolle Stimmung im Team.

Am Sonntag wartet mit Adler Buldern der nächste dicke Brocken . . .

Jan Walter: Das SG-Spiel war schon ein Weckruf. Die Liga ist in dieser Saison so stark wie noch nie. Wir haben aber in dieser Trainingswoche erarbeitet, was dringend verbessert werden muss. In einer guten Form können wir jedem Gegner gefährlich werden. Das wollen wir so oft wie möglich unter Beweis stellen. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden. Ich freue mich auf Sonntag. | Sonntag, 15 Uhr