Zu Gast im Baumberge-Stadion war der Landesliga-Absteiger Turo Darfeld. Anfangs merkte man der GWN-Mannschaft die Belastung vom Vortag noch an, doch mit zunehmender Spielzeit gewannen die Schützlinge von Trainerin Anna Donner immer mehr die Oberhand und ließen quasi keine Chance der Gäste zu. Das 2:0-Endergebnis hätte bei besserer Chancenauswertung durchaus höher ausfallen können.

„Wir wollen mehr Ballbesitz und damit die Kontrolle über das Spiel“, hatte Anna Donner von ihrer Truppe gefordert, und diese setzte die Vorgaben um. Obwohl die Gäste von Beginn an hoch anliefen, hatte die Nottulner Abwehr kaum Probleme im planvollen Spielaufbau. „Das hat in der ersten Viertelstunde gut funktioniert“, zog die GWN-Trainerin ein zufriedenes Fazit. Alle 15 Spielerinnen erhielten ihre Einsatzzeiten und konnten Werbung in eigener Sache machen. Das gelang Shalina Beckers mit einigen Sprints auf der Außenbahn besonders eindrucksvoll. Bereits nach neun Minuten gelang Nora Kersting nach einer schönen Kombination der Führungstreffer. Danach erspielten sich die Grün-Weißen weitere Torgelegenheiten, doch nacheinander verfehlten Shalina Beckers (12.) und Josefine Höppener (13./15.) das Gäste-Gehäuse nur knapp. Dann verflachte die Begegnung jedoch und mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel steigerten sich die Nottulnerinnen und kreierten zahlreiche Torgelegenheiten. Die erste vollendete Elsa Menker bereits in der 49. Minute, als sie einen Steilpass erlief und der gegnerischen Torhüterin beim 2:0 keine Chance ließ. Trotz drückender Überlegenheit gelang den Grün-Weißen jedoch kein weiterer Treffer mehr. Zunächst verfehlte Denise Waltering per Kopf, dann scheiterte Alessia de Francesco aus kurzer Distanz. Johanna Mersmann und nochmals Alessia de Francesco hätten danach die Führung ausbauen können, doch entweder der Abschluss war zu unpräzise oder die besser postierte Mitspielerin wurde übersehen. „Diese Nachlässigkeiten blieben auch GWN-Trainerin Anna Donner nicht verborgen. „Der gestrige Tag steckte den Spielerinnen wohl noch in den Knochen“, zeigte sie sich jedoch nachsichtig.