„In einem ausgeglichenen Spiel hatten wir etwas mehr Ballbesitz. Ein Unentschieden wäre sicherlich der gerechte Ausgang gewesen“, bilanzierte Jens Tendahl , neuer Trainer der U 19-Junioren von GW Nottuln , nach der 3:4 (1:2)-Testspielniederlage beim SC Greven 09 .

Die Grün-Weißen erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der neunten Minute durch Noah Eggemann in Führung. Der GWN-Kicker hatte sich im Mittelfeld den Ball erobert und ließ Linus Janning im Grevener Gehäuse keine Abwehrmöglichkeit. Noch vor der Pause musste auf der anderen Seite Nottulns Keeper Timo Feitscher gleich zweimal, in der 20. sowie 35. Minute, den Ball aus dem Netz holen. „Teilweise hatten wir gute Aktionen in unserem Spiel“, beobachtete Tendahl. „Allerdings waren die Jungs einige Male nicht konzentriert genug. Die Vorstellung heute ist deutlich ausbaufähig.“

Der Nottulner Übungsleiter wechselte zu Beginn des zweiten Abschnitts komplett durch. Nach einer Stunde gelang Jan Luis Thier per Kopf im Anschluss an einen Eckball von Patrick Hilgenberg der 2:2-Ausgleich. Nur sieben Minuten später schlugen die Platzherren erfolgreich zurück. Das muntere Toreschießen fand in der Schlussphase seine Fortsetzung. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang dem eingewechselten Denzel Croffie das 3:3. Eine Minute vor dem Ende erzielte Greven sogar noch den Siegtreffer.

Mit einem Turnier im Baumberge-Stadion, an dem insgesamt acht Mannschaften teilnehmen, setzen die Tendahl-Schützlinge am kommenden Samstag (24. August) ihre Saisonvorbereitung fort.