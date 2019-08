GW Nottuln: Viel trainiert und ein Test mit Steigerung

Im Rahmen der Vorbereitung auf die am 14. September beginnende Saison steuerte er mit seiner Mannschaft jetzt das SSC Sport- und Seminarcenter Radevormwald an.

Dort fanden die Handballer glänzende Bedingungen für ihr Trainingslager vor. Neben der großen Dreifachsporthalle standen den Akteuren Kegelbahnen, Sauna, Bouleplatz und ein Schießstand zur Verfügung. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die uns auch als Mannschaft sicherlich weitergebracht hat“, berichtete Göcke .

Schade fand der Coach nur, dass Max Thur, Yannis Frye , Marco Krebs, Dennis Krieger sowie Florian Poppe und Christoph Bolle die Reise nicht mitmachen konnten. Somit fehlten drei Rückraumspieler.

In den Trainingseinheiten ließ Göcke zunächst die erste und zweite Welle mit schnellem Anwurf trainieren. In der nächsten Einheit übte das Team das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreisläufer. Parallel dazu lief das Torwarttraining mit Mannschaftsbetreuer Beno Frye. Abschließend stand noch das Abwehrtraining auf dem Programm.

Doch es wurde auch getestet. In einem Trainingsspiel gegen den Bezirksligisten TSV Solingen-Aufderhöhe sah sich die neunköpfige GWN-Truppe einer deutlichen Übermacht von 20 Akteuren ausgesetzt. Rasch lagen die Göcke-Schützlinge mit 0:6 zurück. Offensichtlich hatten die harten Trainingseinheiten geschlaucht. Beim 2:8-Zwischenstand schienen die Grün-Weißen auf ein Debakel zuzusteuern. „Es sah aus, als ob wir auf einen Bundesligisten getroffen wären. Wir waren immer einen Schritt zu spät“, beschrieb Nottulns Trainer die Situation. Nach zehn Minuten hatten sich die Nottulner allerdings offensichtlich die „Müdigkeit aus den Knochen gelaufen“ (Göcke). Es folgten drei Kracher von Carsten Weitkamp aus der zweiten Reihe, den Göcke als „auffälligsten Akteur“ lobte. Dessen Tore lösten zugleich die Initialzündung aus, endlich den Vergleich anzunehmen und „einfach mitzuspielen“. Bis zur Halbzeit konnten die Nottulner den Abstand immerhin halten.

Aber je länger das Spiel dauerte, desto besser wurden die Grün-Weißen. Der GWN-Trainer freute sich besonders, dass die zuvor trainierten Auftakthandlungen im Spiel bereits Anwendung fanden. Auch aus dem gebundenen Spiel heraus fanden die Nottulner gute Lösungen. Neben gefährlichen Würfen aus dem Rückraum (Max Halm und Jörg Ruhnke) notierte Göcke zufrieden auch einige schöne Aktionen über den Kreis. Konditionell war die Mannschaft voll da und unterlag am Ende nur knapp mit 20:23.

In dieser Woche trainieren die Grün-Weißen in Dülmen, weil die Halle am Gymnasium wegen der Grundreinigung geschlossen ist. Auch am Wochenende vom 31. August auf den 1. September wird zusätzlich an zwei Tagen trainiert. Einem letzten Formtest unterziehen sich die Grün-Weißen am 8. September um 19 Uhr beim TV Gescher.