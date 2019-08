Matthias Feitscher , Co-Trainer der Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln , ist schlichtweg begeistert: „Wir haben eine der besten Vorbereitungen hinter uns, seitdem ich dabei bin. Unsere Trainerin Anna Donner hat das mit den Mädels hervorragend gemacht.“ Das hört sich vielversprechend an, zumal der erfahrene Coach hinzufügt: „Ich bin mir sehr sicher, dass wir eine gute Saison spielen werden.“

Los geht es dabei am Sonntag (25. August) um 15 Uhr beim Vorjahresfünften SG Coesfeld 06. In den Derbys ging es stets sehr eng zu. In der vergangenen Saison gewannen die Grün-Weißen zunächst ihr Heimspiel mit 1:0, um im Rückspiel mit 2:4 das Nachsehen zu haben.

Der Optimismus bei den Grün-Weißen ist vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen groß. „Wir hatten einige gute Testspielergebnisse, das Selbstvertrauen ist da. Außerdem gehören in dieser Saison 28 Leute zur Mannschaft. 18 von ihnen werden am Sonntag im Kader stehen“, sagte Feitscher weiter und fügt noch hinzu: „Mit Mario Popp hatten die Coesfelder Damen in den letzten Jahren einen sehr guten Trainer. Doch der trainiert jetzt ja bekanntlich unsere Zweite.“

Trotz des großen Kaders gehen die Nottulnerinnen nicht sorgenfrei in die Partie. „Unsere beiden Torhüterinnen Anna Mensmann und Jule Lüke sind im Augenblick verletzt. Pia Stubbe, die zueltzt im Tor stand, musste am Mittwoch mit Oberschenkelbeschwerden das Training abbrechen. Ich hoffe, dass sie am Sonntag auflaufen kann“, so Feitscher, der an den „Worst Case“ gar nicht denken möchte. „Das haben wir noch gar nicht durchgesprochen.“

Fehlen werden neben Anna Mensmann und Jule Lüker definitiv auch Anna Lindemann,, Verena Loenser (beide verletzt) und Melina Krampe (Urlaub).