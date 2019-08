GW Nottuln II: Drei Punkte für das Selbstvertrauen

Große Erleichterung bei den Kreisliga A-Fußballern von GW Nottuln II: Nach den beiden Niederlagen gegen die SG Coesfeld 06 (0:7) und Adler Buldern (2:4) haben die Schützlinge von Trainer Mario Popp aufgrund des 4:2 (1:0)-Heimsieges gegen Borussia Darup die rote Laterne als Tabellenschlusslicht abgegeben. Durch den ersten Saisonerfolg verbesserten sich die Grün-Weißen vom 16. auf den elften Platz. Neues Schlusslicht ist der Lokalrivale aus Darup.

„Der Dreier ist verdient, denn wir haben mehr investiert“, bilanzierte Popp nach den kräftezehrenden 90 Minuten. „Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen und gaben auch beim zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand nicht auf.“ Der neue GWN II-Coach musste vor dem Anpfiff die kurzfristigen Absagen von Malte Thies, Simon Kentrup, Paul Schwering sowie Darius Schwering verkraften.

Im Duell der beiden bis dahin noch punktlosen Teams gingen die Gastgeber in der 21. Minute durch Ben Rahlenbeck in Führung. „Das 1:0 war verdient, denn den Jungs unterliefen kaum Fehler im Spielaufbau“, beobachtete Popp. Allerdings habe in einigen Situationen der „letzte Pass gefehlt. Sonst hätten wir zur Pause noch deutlicher vorne liegen können.“

Nur 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel schlugen die von Michael Gravermann trainierten Gäste eiskalt zurück. Jan Ahlers gelang der 1:1-Ausgleich, wobei Schiedsrichter Alexander Schüttert zuvor ein klares Foulspiel am Nottulner Sebastian Schöne nicht geahndet hatte. Doch es kam für die Popp-Schützlinge noch schlimmer: Thomas Puhe brachte 16 Minuten vor dem Ende die Gäste sogar mit 2:1 in Front.

Die Platzherren gaben sich nicht auf und drängten mit aller Macht auf den Ausgleich. Keine 60 Sekunden nach dem erstmaligen Rückstand traf Sven Reuter in Folge eines gekonnten Zuspiels des eingewechselten David Hamm zum 2:2. Erneut Hamm war es nur vier Minuten später, der das 3:2 von Rahlenbeck vorbereitete.

Drei Minuten vor Schluss sorgte Reuter mit seinem zweiten Treffer für den 4:2-Endstand. „Die drei Punkte sind ganz wichtig für das Selbstvertrauen“, strahlte Mario Popp. Schließlich geht es für die Westfalenliga-Reserve am kommenden Sonntag (1. September) zum Bezirksliga-Absteiger DJK Eintracht Coesfeld-VBRS.