Spielerisch ist bei GW Nottuln noch Luft nach oben

Eigentlich sollte die Veranstaltung mit acht Teams ausgetragen werden, doch Turnierleiter Christopher Ender , gleichzeitig Co-Trainer der Grün-Weißen, musste kurzfristig zwei Absagen entgegen nehmen. Am Freitag meldete sich BW Wulfen ab, da ein Kicker im Training zusammengebrochen war. Eine Stunde vor Turnierbeginn musste der TuS Plettenberg aus personellen Gründen passen. Somit standen nur noch sechs Mannschaften zur Verfügung, die den Sieger nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ ermittelten. Ursprünglich war eine Vor- und Endrunde geplant.

Die Gastgeber starteten mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Herbede. Beide Treffer erzielte Patrick Hilgenberg . „Der Sieg geht in Ordnung, denn wir haben von 30 Minuten 25 dominiert“, berichtete Ender.

Es folgte ein 1:0 gegen den TuS Pirmasens. Für das entscheidende Tor zeichnete sich Granit Hysenaj verantwortlich. „Kämpferisch stimmte die Einstellung“, sagte Nottulns Assistenzcoach. „Spielerisch war aber noch Luft nach oben, wobei ich im Vergleich zur Auftaktpartie komplett rotiert hatte.“

Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC JS Hillerheide, Noah Eggemann durfte sich als Doppeltorschütze feiern lassen und Patrick Hilgenberg netzte einmal ein, befanden sich die Platzherren auf Siegkurs. Doch die Duelle mit den beiden stärksten Gegnern standen noch aus. So gab es gegen den ambitionierten Kreisligisten TuS Hiltrup, die übrigen Clubs im Turnierfeld waren allesamt Bezirksligisten, eine nach Beobachtungen von Christopher Ender „verdiente 0:1-Niederlage“. Gegen den späteren, ungeschlagenen Turniersieger SSV Bergisch Born mussten sich die Grün-Weißen mit 1:3 geschlagen geben. Nottulns Torhüter Jan Wewers verwandelte beim Stand von 0:3 einen Foulelfmeter, Sammi Swaga war zuvor von den Beinen geholt worden, sicher.

Turnier 2019 der U 19 von GW Nottuln 1/11 Foto: Markus Höppener

Bevor am 8. September bei Vorwärts Wettringen die Bezirksliga-Saison 2019/20 für die Grün-Weißen beginnt, stehen noch zwei Testspiele beim SuS Stadtlohn auf dem Programm. Am Mittwoch (28. August) kommt es zum Duell mit der dortigen U17. Vier Tage später (1. September) messen sich die GWN-Akteure mit der U 19 des SuS. Beide Stadtlohner Teams gehen in der Landesliga auf Torejagd.