Die Münsteranerinnen sind ein ernster Anwärter auf die Meisterschaft. Allerdings wollen auch die Grün-Weißen um die Spitze mitspielen.

Die Generalprobe am vergangenen Sonntag beim Turnier des Liga-Konkurrenten SC Nordwalde gelang nur zum Teil. Zum Auftakt wurde der Gastgeber zwar besiegt, doch gegen den Landesliga-Absteiger TSV Ladbergen und den SC Verl 2 setzte es Niederlagen. „Die Niederlagen gegen Ladbergen und Verl hatte ich erwartet“, relativiert Tine Hünteler-Hekman . „Wir hatten am Wochenende ein hartes Trainingslager. Das Turnier bildete den Abschluss. Der TSV wird bei uns auch um die Meisterschaft mitspielen und die Ostwestfalen aus Verl waren keinen Deut schlechter“.

In dieser Woche haben die Grün-Weißen noch einmal hart trainiert und wollen am Samstag alles geben. „Der BSV ist im Rückraum sehr stark besetzt“, weiß die Nottulner Trainerin und fügt gleich hinzu: „Aber auch das Anspiel an den Kreis gilt es zu unterbinden.“ Meike Eckhardt hat nach überstandener Verletzung das Training wieder aufgenommen und könnte zu einem Kurzeinsatz kommen. Allerdings muss Tine Hünteler-Hekman auf Sophie Denkinger (Arbeit) und Sarah Chowanietz (privat verhindert) verzichten.