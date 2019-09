„Das wird direkt eine Standortbestimmung, denn wir treffen auf einen der Favoriten um den Aufstieg“, ist sich GWN-Coach Stefan Göcke der Schwere der Aufgabe bewusst.

Der BSV stieg nach nur einem Jahr aus der Bezirksliga ab und möchte schnellstens wieder zurück. Die Grün-Weißen haben den ganzen Sommer durchtrainiert und sind körperlich und konditionell gut drauf. Ob das gegen einen spielstarken Gastgeber reicht, wird sich am Samstag (14. September) ab 19 Uhr zeigen.

„Wir machen uns keinen Druck und gehen ganz befreit in das Spiel“, gibt sich Stefan Göcke äußerlich gelassen. Die Grün-Weißen müssen in der Auswärtspartie auf gleich vier Spieler verzichten: Jörg Ruhnke und Gerrit Kracht (beide Urlaub) sowie Max Thur (Studium) und Christoph Bolle (privat verhindert).

Der Bitte um Spielverlegung vor bereits acht Wochen wurde seitens der Gastgeber nicht entsprochen. „Man hat nicht einmal über einen möglichen Alternativtermin nachgedacht“, zeigte sich Göcke von diesem Verhalten enttäuscht. „Wir sind zwar Außenseiter, aber wir werden alles geben“, zeigt er sich kämpferisch.

Die Nottulner Handballfamilie wächst

Erstmals seit vielen Jahren greift wieder eine zweite Herrenmannschaft von GW Nottuln ins Spielgeschehen ein. In der 2. Kreisklasse gibt die Mannschaft am Sonntag (15. September) um 15 Uhr ihr Debüt in eigener Halle gegen die HSG Preußen/Borussia Münster 2.

Die Nottulner Truppe ist eine bunte Mischung aus Ehemaligen, Zugängen aus Dülmen und eigenen Nachwuchskräften. Die Mannschaft muss sich erst noch zusammenfinden. Der Kader ist jedoch relativ groß, sodass sich bald eine schlagkräftige Truppe herauskristallisieren dürfte.

Dieser spannenden Herausforderung stellt sich der neue Trainer Patrick Krake. Stefan Göcke, Coach der ersten Mannschaft, wird ihn dabei unterstützen und steht auch als Aktiver zur Verfügung, wenn der Spielplan es zulässt.