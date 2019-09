„Wir haben einen richtig tollen Fight geliefert. Die Mannschaft hat eine tolle Mentalität gezeigt. Schade, dass wir nicht einen Punkt entführen konnten, wobei Mecklenbeck hochverdient gewonnen hat“, zeigte sich SVF-Trainer Marco Müller als fairer Verlierer.

Schon nach sieben Minuten brachte Dominik Ahlers die Gäste nach einem Zuspiel von Lars Bunge mit 1:0 in Führung. Der Platzherr zeigte sich allerdings nicht geschockt, blieb spielbestimmend und kam immer wieder zu Chancen. Doch die Fortunen-Abwehr hielt dem Anstürmen des Gastgebers Stand – bis zur 68. Minute. Da traf Jan Hoffmann zum 1:1. Fünf Minuten vor dem Abpfiff gelang Wacker dann sogar noch durch Martin Große Scharmann das 2:1.

Am Sonntag geht es für die Müller-Elf mit dem nächsten schweren Spiel weiter: Um 15 Uhr gastiert mit dem SV Bösensell der Tabellenführer in Schapdetten. „Wir werden natürlich mit der selben Herangehensweise in diese Partie gehen. Justin Ziepke und Sebastian Riedmiller werden dann wieder dabei sein“, erklärte der Schapdettener Coach.