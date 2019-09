Die Kreisliga-A-Fußballer von GS Hohenholte warten auch nach dem fünften Spieltag weiterhin auf Saisonsieg Nummer eins. Nach dem 1:1-Unentschieden und dem ersten Punktgewinn vor einer Woche im Lokalderby gegen SW Havixbeck kassierte die Elf von Trainer Ralf Zenker beim SV Herbern II eine 1:3 (0:1)-Niederlage. „Ich kann nicht jeden Sonntag davon sprechen, dass wir Pech hatten“, stellte der GSH-Coach klar. „Im Moment fehlt uns die Qualität.“

Wie schon in den Begegnungen zuvor unterliefen den Gelb-Schwarzen auch bei der Landesliga-Reserve kapitale Fehler in der Defensive. „Wir haben quasi alle vier Treffer erzielt“, so Zenker. Tom-Louis Brinkmann brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Herberns Stürmer hatte sich zwischen den beiden Innenverteidigern Lionel Oberbeck und Frederik Fechner in Szene gesetzt und den Ball in die Maschen geschoben. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Stefan Roters auf 2:0. In dieser Szene hatte Hohenholtes Schlussmann Andreas Saalmann bei einer versuchten Faustabwehr nicht den glücklichsten Eindruck hinterlassen.

Doch die Zenker-Schützlinge schlugen noch einmal zurück: Nur 120 Sekunden nach dem 0:2 gelang Frederik Luke mit einem herrlichen Schuss aus 25 Metern der Anschlusstreffer. Lutz Marquardt hatte sich für die Vorarbeit verantwortlich gezeichnet. In der Folgezeit hätte die Partie zu Gunsten der Gäste kippen können, wenn Marvin Niehoff und Marquardt ihre Chancen genutzt hätten. So aber schloss erneut Brinkmann einen Konter erfolgreich zum 3:1-Endstand ab.

Bereits am Donnerstag (19.30 Uhr) steht für die Gelb-Schwarzen das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Dann gibt der Tabellenzweite BSV Roxel II seine Visitenkarte auf der Teltheide-Sportanlage ab.