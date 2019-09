In den Halbfinalspielen setzten sich Tobias Weinowski gegen Dominik Mielert-Reiners und Andreas Kleinmann in einem Krimi über zwei Tage gegen An­dré Hastenrath mit 6:7, 6:3 und 7:6 durch. Im Finale zwischen den beiden Mannschaftskollegen der Herren 40 triumphierte dann Weinowski in drei Sätzen gegen Kleinmann (3:6, 6:3, 6:2). In dieser Woche finden zum Saisonabschluss die Mixed-Meisterschaften des BTV statt.