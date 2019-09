„Der Abstiegskampf hat nicht jetzt, sondern bereits am ersten Spieltag für uns begonnen“, stellte Ralf Zenker , Trainer der Kreisliga-A-Fußballer von GS Hohenholte, nach der 0:1 (0:0)-Heimniederlage am Donnerstagabend auf der Teltheide-Sportanlage gegen den BSV Roxel II klar. Damit warten die Gelb-Schwarzen auch nach sechs Begegnungen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Zudem war es innerhalb von nur sieben Tagen bereits die dritte Pleite.

Unverändert auf Platz 15

„Dass der Tabellenzweite gegen den Vorletzten gespielt hat, war nicht zu sehen“, stellte Zenker klar. „Die Jungs haben heute ein gutes Spiel gemacht.“ Für die lobenden Worte können sich die GSH-Kicker allerdings nichts kaufen. Ein Punkt bedeutet nämlich unverändert Position 15.

Die Platzherren ließen der BSV-Reserve, so Ralf Zenker, bis zur Pause keine Chance. Allerdings spiegelte sich die Überlegenheit nicht im Resultat wieder. Marvin Niehoff, Timo Nolte und Mario Gerighausen vergaben beste Möglichkeiten. „Wir hätten uns für die Vorstellung belohnen müssen. Einmal mehr haben wir aus guten Chancen nichts gemacht.“ In den bislang sechs Begegnungen gelangen den Gelb-Schwarzen erst magere vier Treffer.

Gufäb Hatam trifft zum Sieg

Mit der ersten gefährlichen Aktion gingen die Gäste dagegen direkt in Führung. Nach 63 Minuten traf Gufäb Hatam im Anschluss an eine einstudierte Eckballvariante per Kopf am zweiten Pfosten zum Siegtreffer. Anschließend versuchten die Zenker-Schützlinge noch einmal alles. Aufgrund der guten Roxeler Defensivarbeit blieb es allerdings bei einem gefährlichen Schuss von Niehoff.

Am Wochenende hat GS Hohenholte spielfrei und erwartet dann erst am Mittwoch (20 Uhr) TuS Ascheberg.