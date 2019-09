Den bisherigen Tabellenführer Delbrücker SC am zurückliegenden Sonntag trotz eines 1:2-Halbzeitrückstandes am Ende mit 4:2 besiegt und damit den dritten Dreier in Folge eingefahren: Die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln haben aktuell einen Lauf. Mit zehn Punkten verbesserten sich die Schützlinge von Trainer Jens Niehues auf den fünften Tabellenplatz. Die Teams auf den Rängen eins bis vier haben sogar eine Begegnung mehr als der Aufsteiger ausgetragen. Friede, Freude, Eierkuchen deshalb im Baumberge-Stadion?

Oliver Leifken zieht sich Mittelfußbruch zu

Nicht ganz, denn der Delbrück-Erfolg wurde von einer schweren Verletzung von Oliver Leifken überschattet. Der Mittelfeldspieler zog sich am vergangenen Sonntag einen komplizierten Mittelfußbruch zu und fällt für die restlichen Spiele im Jahr 2019 aus. Doch damit nicht genug: Leifken bekam Stunden nach der Begegnung eine Thrombose, die eine Operation in den nächsten drei Monaten nicht zulässt. Deshalb wird die Verletzung, so die Information des Nottulner Coaches, auf konservative Art und Weise behandelt.

Auch Christian Warnat verletzt

Und auch Christian Warnat wird das Spiel gegen die Ostwestfalen so schnell nicht vergessen. Der Rechtsverteidiger landete nach einem Luftkampf aus zwei Metern Höhe unglücklich auf seinem Rücken. Zwei Stunden vor Mitternacht suchte Warnat ein Krankenhaus auf und ließ sich behandeln. Die Dauer des Ausfalls ist ungewiss.

Dagegen ist Torhüter Malte Wilmsen gesund und munter aus seinem Urlaub heimgekehrt und steht am Sonntag im Auswärtsspiel ab 15 Uhr gegen den zuletzt zweimal erfolgreich gewesenen Tabellenzehnten SuS Neuenkirchen wieder zwischen den Pfosten. Henning Klaus nahm nach seinen Problemen am Sprunggelenk am Donnerstag wieder das Mannschaftstraining auf. Ein Mitwirken in Neuenkirchen käme für das Nottulner Eigengewächs ebenso zu früh wie für Till Zumkley, der nach einer Bauchmuskelzerrung dosiert an den Einheiten teilnimmt.

„ Wir haben einen großen Kader und viele Leistungsträger. Wir haben einen großen Kader und viele Leistungsträger. “ Jens Niehues

„Wir haben einen großen Kader und viele Leistungsträger“, betont Jens Niehues. Der GWN-Coach leistete sich am vergangenen Sonntag sogar den Luxus und ließ die Stammkräfte Fabian Schöne und Jens Böckmann zunächst auf der Bank. „Bei Fabian hatte ich einen Tag nach dem Pokalspiel im Training den Eindruck, dass er ein wenig müde war. Deshalb spielte er nicht von Beginn an.“ Aufgrund der Leifken-Verletzung musste der ehemalige U17-Bundesliga­spieler von Preußen Münster dann aber über 70 Minuten ran. Böckmann habe nach seinem Urlaub sehr viele Partien absolviert. „Deshalb wollte ich ihm eine Pause geben. Beide haben die Entscheidung gut aufgenommen.“

SuS Neuenkirchen ist Vizemeister

Den SuS Neuenkirchen, in der vergangenen Saison Vizemeister geworden, bezeichnet Jens Niehues als einen „etablierten Westfalenligisten“, der über gute Einzelspieler verfügt und vom Teamspirit lebt. „Wir müssen fokussiert und bereit sein. Nur 100 Prozent reichen zum Sieg.“ Die tolle Bilanz zuletzt mit neun Punkten aus drei Begegnungen möchte der Nottulner Übungsleiter im Rahmen der Spielvorbereitung bewusst nicht thematisieren. „Das wäre der größte Fehler. Wir schauen nur nach vorne.“