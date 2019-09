Durch das 1:2 (1:2) rutschten die Grün-Weißen in der Tabelle auf den neunten Platz ab. „Wir sind enttäuscht. Drei Punkte wären heute möglich gewesen“, ärgerte sich Niehues nach dem Schlusspfiff. „Zehn Minuten haben uns vor der Halbzeit aus dem Spiel gerissen. In dieser Phase haben wir komplett den Faden verloren.“ Anschließend habe es der Aufsteiger nicht mehr geschafft, „die Partie zu drehen“, erklärte der GWN-Coach.

Die Nottulner konnten in den ersten 45 Minuten nicht den gewohnten Ballbesitz-Fußball spielen. Die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen waren nach Beobachtung des Nottulner Übungsleiters „viel zu groß“. Trotzdem gingen die Gäste nach 25 Minuten mit 1:0 in Führung. Der wieder in der Anfangsformation aufgebotene Fabian Schöne war nach einer Umschaltsituation sowie einem Zuspiel von Felix Hesker mit einem platzierten Linksschuss erfolgreich.

Innerhalb von nur vier Minuten kippte kurz vor der Pause dann aber die Begegnung. In der 40. Minute erzielte zunächst Malte Nieweler den 1:1-Ausgleich für Neuenkirchen. Der treffsichere SuS-Kicker war es auch 60 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, der nach einem kurz ausgeführten Freistoß mit einem herrlichen Sonntagsschuss aus 25 Metern in den Torwinkel erfolgreich war.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Grün-Weißen nach Ansicht von Jens Niehues „70 Prozent Ballbesitz“. Die größten Chancen zum durchaus möglichen Ausgleich vergab Felix Hesker mit zwei Schüssen aus 16 Metern, die Neuenkirchens Schlussmann Lukas Greiwe erfolgreich abwehrte. Ein Volleyschuss des Nottulner Neuzuganges Lars Ivanusic verfehlte sein Ziel ebenso knapp.

GWN: Wilmsen – Toka, Wenning, Kreuz, Böckmann – Hesker, Feldkamp, Ivanusic – Krasniqi (60. Ahrens), F. Schöne (78. Gerdes), Messing

Tore: 0:1 F. Schöne (25.), 1:1/2:1 Malte Nieweler (40./44.)