Das Spiel neigte sich schon bedenklich dem Ende zu, und die Tabellenführung drohte den Westfalenliga-Fußballerinnen von GW Nottuln abhanden zu kommen, als die 86. Minute im Heimspiel gegen den BSV Brochterbeck anbrach. So war es nach einer Ecke für die Gastgeberinnen ein satter Schuss zur rechten Zeit, mit dem Meike Austrup den Ball ins Netz drosch, damit doch noch den 3:2 (0:0)-Sieg und somit den Verbleib ihres Teams an der Spitzenposition perfekt machte.

„Es war wie in den letzten vier Spielen – wir waren spielbestimmend, haben es aber nicht geschafft, uns frühzeitig mit mehr Toren zu belohnen, um Ruhe in die Partie zu bringen“, analysierte GWN-Trainerin Anna Donner. „Wir hatten massig Chancen, aber die Effizienz ließ wieder zu wünschen übrigen“, monierte sie. In der ersten Halbzeit blieb deutlich mehr Ballbesitz für die Gastgeberinnen deshalb letztlich ohne zählbaren Erfolg.

Das änderte sich unmittelbar nach der Pause, als Josefine Höppener sich schön über die linke Seite bis zur Grundlinie durchsetzte und in den Strafraum passte, wo die heranrauschende Nora Kersting nicht lange fackelte und aus fünf Metern zum 1:0 abschloss (47.). Jetzt kam mehr Schwung ins Nottulner Spiel, doch ein Ballverlust in einer Pressingsituation in der BSV-Hälfte und ein langer Ball hinter die Nottulner Reihen führte zu einer 1:1-Szene, in der Ann-Kathrin Meyer GWN-Keeperin Pia Stubbe keine Chance ließ und zum 1:1 traf (51.).

Davon ließ sich die Donner-Elf aber nicht aus dem Spiel bringen und wurde durch einen aus 18 Metern von der eingewechselten Sophie Ahlers direkt verwandelten Freistoß mit dem 2:1 belohnt (60.). Doch wieder dauerte es nicht lange bis zum Ausgleich. Diesmal war es Franziska Wienke, die einen katastrophalen Fehlpass der Nottulnerinnen im Aufbauspiel erlief, alleine aufs Tor zusteuerte und das erneute Duell mit Pia Schnuppe ebenfalls für sich entschied (63.).

Die Nottulnerinnen zeigten allerdings auch weiterhin mehr Biss, wollten unbedingt den Heimsieg. Das zahlte sich aus – spät, aber das war letztlich Schnuppe.