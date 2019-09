GW Nottuln bezwingt DHG Ammeloe/Ellewick in allerletzter Sekunde

Die DHG hat nach der letzten Saison einen Umbruch vorgenommen und kreuzte mit einer stark verjüngten Mannschaft in Nottuln auf. Es ging für sie sofort gut los, denn die Gäste von der niederländischen Grenze legten gleich zwei Treffer vor. Dann aber übernahmen die Grün-Weißen um Trainerin Tine Hünteler-Hekman das Kommando. Allen voran Stefanie Gravermann, die das Nottulner Spiel großartig lenkte und in der ersten Hälfte Dreh- und Angelpunkt war. Mit zwei verwandelten Strafwürfen und zwei Feldtoren brachte sie ihre Mannschaft in Front, und diese konnte die Führung kontinuierlich ausbauen.

Gute Abwehrarbeit von GW Nottuln

Das lag vor allem auch an der guten Abwehrarbeit. Die DHG spielte zwar einen schnellen Ball, doch die Grün-Weißen standen kompakt und ließen wenig zu. Dazu warfen die Gäste oft unplatziert, sodass GWN-Torfrau Maren Wietholt keine Probleme hatte.

Handball Bezirksliga Damen: GW Nottuln - DHG Ammeloe/Ellewick 20:19 1/28 Foto: Klaus Schulte

In den Reihen der Grün-Weißen stand mit Maxima Faltmann eine hoffnungsvolle Nachwuchsspielerin im Aufgebot, die erstmals Bezirksligaluft schnuppern durfte. Mit Erfolg, denn ihren Treffer zum zwischenzeitlichen 8:6 erzielte sie recht kaltschnäuzig. Als sich auch Sabrina Welp am Kreis immer besser in Szene setzen konnte, wuchs der GWN-Vorsprung bis zur Pause auf 12:6 an.

Stefanie Gravermann hat schweren Stand

Nach dem Wechsel hielten die Gastgeberinnen zunächst den deutlichen Abstand, doch mit der zweiten Zeitstrafe für Sabrina Welp (37.) schlich sich Verunsicherung ein. Plötzlich lagen die Nerven blank, und im Angriff gelang kaum noch etwas. Die Gäste standen 6:0 defensiv und ließen die Grün-Weißen kommen, wobei sie Stefanie Gravermann besonders bearbeiteten. In Eins-gegen-Eins-Situationen war einfach kein Durchkommen, und aus dem Rückraum kam nichts mehr. Auch vom Punkt zeigten die Grün-Weißen Nerven und ließen insgesamt vier Siebenmeter ungenutzt.

DHG gleich zum 15:15 aus

Die Deckung der Nottulnerinnen stand nun ebenfalls nicht mehr so sattelfest. Vielleicht auch deshalb, weil Sabrina Welp keine weitere Zeitstrafe und damit die rote Karte riskieren wollte. Innerhalb von zwölf Minuten glich die DHG zum 15:15 aus (47.). Es sollte jedoch noch weitere zehn Minuten dauern, ehe Nottulns Trainerin Tine Hünteler-Hekman zur Auszeit rief. Zu dem Zeitpunkt lagen ihre Schützlinge zwar mit 19:17 in Front, doch der Vorsprung war eine Minute vor Schluss verspielt, denn Gäste-Linkshänderin Lena Laurich hatte inzwischen zu alter Torgefährlichkeit zurückgefunden.

„ Diese Aufregung hätten wir uns sparen können Diese Aufregung hätten wir uns sparen können “ Tine Hünteler-Hekman

In der letzten Minute wurde es dann dramatisch: Die DHG vertändelte in Ballbesitz den Angriff, und im Gegenzug tankte sich die lange verletzte Marina Ro­termund durch und erzielte kurz vor der Schlusssirene den umjubelten Siegtreffer. „Diese Aufregung hätten wir uns sparen können“, bilanzierte Tine Hünteler-Hekman. „Mit einem derartigen Vorsprung darf man nicht so fahrlässig umgehen.“

GWN-Tore: Stefanie Gravermann (6/3), Sabrina Welp (4), Kim Frie (2), Meike Eckhardt (2/1), Andrea Kohlleppel (2), Sanja Nieborg (1), Maxima Faltmann (1), Marina Rotermund (1), Anne Tegtmeier (1).