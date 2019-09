Dass das Münsterland als Zentrum des Reitsports gilt, ist bekannt. Dass die Region auch Hochburg der Islandpferde in Deutschland ist, dürfte viele überraschen. Doch durch den Islandpferde-Reiter- und -Züchter-Verein Münsterland (IPZV) sind die Ex-Exoten aus dem hohen Norden hier inzwischen weit verbreitet. Von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. September) richtet der IPZV sein alljährliches Turnier auf dem Hof Twent in Darup aus, um dort die besten Reiter zu ermitteln. „Wir sind stolz, diesmal Gastgeber des Turniers sein zu dürfen“, freuen sich Winfried Twent und Andrea Wäling auf das Event.

Eingeladen sind die immerhin rund 800 Mitglieder des Vereins. Wie in den vergangenen Jahren wird den Zuschauern und Turnierteilnehmern ein breites Spektrum an Prüfungen geboten. Besonders die Ovalbahn wird dann Schauplatz spannender Wettkämpfe sein, auf der sich die Islandpferde in allen vier oder fünf Gangarten messen. „Wenn die temperamentvollen, ausdrucksstarken Islandpferde erst mal loslegen, fällt es schwer, sich ihrem Charme zu entziehen“, heißt es in einer Ankündigung des IPZV.

„Das wird ein tolles Wochenende, um Islandpferde in all ihren Facetten zu erleben“, sind sich Andrea Wäling und Winfried Twent sicher. Neben den Prüfungen versprechen die Veranstalter auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, und auch für das leibliche Wohl ist auf dem Hof Twent am Rande der Baumberge gesorgt. Der Eintritt zum Turnier ist frei. Parkplätze sind vorhanden.