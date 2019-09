Glückwünsche, Siegergold und Sonnenschein. Bei der Siegerehrung auf der Reitanlage in Marl gab es für Laurenz Terbrack von allem reichlich. Glückwünsche kamen von den Richtern, den Reiterkollegen und auch von den Eltern, Maria und Markus Terbrack . Der junge Reiter war mit der Stute Arabella von allen Reitern der Schnellste im fehlerfrei gerittenen M-Parcours (58,90 sec.). Auch zwei weitere sauber gerittene L-Springen mit Stechen absolvierte Terbrack gekonnt. Sicher und souverän dirigierte er Arabella sowie auch Uma­roona über die Hindernisse. Ein zweiter Platz (44,00/ 50,57 sec.) und ein vierter Platz (41,00/47,66) belohnten den jungen Reiter.

Auch Max und Malte Merschformann waren in Marl richtig erfolgreich. Welcher junge Reiter darf schon die Wertnote 9,0 für ein A-Stilspringen sein Eigen nennen? Malte Merschformann auf Moorlands Carthago durfte dies an diesem Tag. Das Traumergebnis konnte kein Springreiter in dieser Prüfung toppen. Zwei zweite Plätze und ein dritter Platz kamen noch hinzu in zwei A-Stilspringen mit den Noten 8,80 und 8,50 sowie in einem A-Springen (null Fehler/56,61 sec.).

Max Merschformann, genauso sicher im Sattel wie seine Reiterkollegen, gewann souverän ein A-Stilspringen (8,70), ein zweiter Platz belohnte seinen schnellen Ritt in einem A-Hindernisparcours (55,27 sec.). Und auf der Reitanlage in Sprakel schloss er ein L-Stilspringen mit Crescendo (8,30) erfolgreich ab. Ein zweiter Platz sprang bei dieser Prüfung heraus.