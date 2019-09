„Von Beginn an hat meine Mannschaft klar gezeigt, wer dieses Spiel unbedingt gewinnen will und wer besser ist“, stellte GWN-Trainer Peter Arning nach dem 6:0 (5:0) zufrieden fest. Bereits nach vier Minuten Stand Len Brabender goldrichtig und konnte den sehr schön vorgetragenen Angriff vollenden. Fünf Minuten später war es Elias Tüns, der auf 2:0 für die Grün-Weißen erhöhte. Tim Held konnte erneut mit einem Doppelpack – wie schon in der Pokalvorrunde – auf 4:0 erhöhen. Nach einem Foulspiel im Strafraum am sehr agilen Cassian Urban schnappte sich der Nottulner Mannschaftskapitän Maximilian Masthoff den Ball und schoss ihn zum 5:0-Halbzeitergebnis in die Maschen.

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild: Nottuln bestimmte das Spiel, und Osterwick verteidigte – nun aber sehr viel besser. Nach zahlreichen vergebenen Chancen gelang Justus Masthoff erst mit dem Schlusspfiff das 6:0.

„Wir hatten das Ziel, im Pokal zu überwintern. Das ist uns gelungen, und nun wartet Ende März Olfen auf uns“, sagte Arning nach dem Schlusspfiff.

Am Samstag treffen die Nottulner U13-Junioren im vierten Meisterschaftsspiel vor heimischer Kulisse um 13.30 Uhr auf Vorwärts Wettringen. Der Gegner aus dem Kreis Steinfurt hat einen eher dürftigen Start hingelegt. Nach drei Spielen steht erst ein Punkt auf der Habenseite. „Wir wollen natürlich die Punkte im Stiftsdorf behalten“, betont Trainer Arning. „Aber man kennt das ja, wie das ist mit einem angeschlagenen Boxer: Der kann gefährlich werden.“ Dem Trainer Gespann Arning/Stallmeyer stehen alle Spieler zur Verfügung.