GW Nottuln will Auszeit gegen Sparta Münster vermeiden

Nottuln -

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto (2:2) sind die Bezirksliga-Handballerinnen von Grün-Weiß Nottuln in die Saison gestartet. Am Sonntag (17.30 Uhr) reist nun Landesliga-Absteiger DJK Sparta Münster an.