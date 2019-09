Der Saisonstart hätte für die Bezirksliga-Handballer von SW Havixbeck besser nicht laufen können. Sowohl gegen den Mitabsteiger 1. HC Ibbenbüren (29:24) als auch bei der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS (31:19) wurde jeweils souverän gewonnen. Als eines von vier verlustpunktfreien Teams befinden sich die Schwarz-Weißen in der Spitzengruppe der Tabelle. Doch damit geben sich die Habichte nicht zufrieden. Mit einem Erfolg am Sonntag (29. September) ab 18 Uhr in der Baumberge-Sporthalle gegen das Schlusslicht TB Burgsteinfurt sollen die nächsten zwei Zähler auf der Habenseite verbucht werden. Die Gäste kassierten in zwei Begegnungen 74 Gegentreffer und verfügen über die schwächste Deckung.

„Ich habe die Mannschaft in dieser Woche noch einmal eindringlich davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen und auf die leichte Schulter zu nehmen“, verriet Co-Trainer Jan-Philipp Schürmann, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Tom Langhoff vertrat. Wie schon in den ersten beiden Partien soll mit einer guten Deckungsarbeit die Basis für Saisonsieg Nummer drei gelegt werden. „Außerdem müssen wir natürlich im Angriff konsequent abschließen.“

Im Vergleich zur Partie in Coesfeld werden Christian Mühlenkamp (Urlaub) und David Brinkgerd, der sich aus beruflichen Gründen am Montag wieder nach Amsterdam verabschiedet hat, fehlen. Ein Fragezeichen befindet sich noch hinter dem Einsatz von Torhüter Arndt Cassens, der in dieser Woche krankheitsbedingt nicht an den beiden Übungseinheiten teilnehmen konnte. In der Kreisstadt rückte Cassens 13 Minuten vor dem Ende für Jesse Wittenberg zwischen die Pfosten.

Abseits des sportlichen Wettstreits auf der Platte hoffen die Langhoff-Schützlinge auf eine gute Kulisse. Die Nachwuchshandballer haben die Möglichkeit, sich im Rahmen des „Jubeltages“ originelle Sprüche und Plakate einfallen zu lassen. Eine Jury kürt die drei Sieger, die bei den Partien der Frauen (14.30 Uhr gegen den SC Nordwalde) und der Männer für originelle Anfeuerungen jeglicher Art sorgen.