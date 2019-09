Die Stimmung in der Mannschaft ist gut“, berichtet Matthias Feitscher , Co-Trainer der Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln , vor der Partie bei Fortuna Gronau am Sonntag ab 13 Uhr. Daran sollen auch die Gastgeberinnen nichts ändern. „Das ist eine Mannschaft, die wir besiegen sollten, wenn wir oben bleiben wollen. In Normalform müsste das auch gelingen“, meint der Coach des noch ungeschlagenen Tabellenführers und hat „viel Selbstvertrauen“ bei seiner Truppe ausgemacht.

Genau daran mangeln könnte es den Gronauerinnen. Sie sind mit drei Punkten Vorletzter und außerdem das, was man gemeinhin als Fahrstuhlmannschaft bezeichnet, pendelten sie in den vergangenen Jahren doch zwischen Bezirks- und Landesliga .

Luxusprobleme haben dagegen die Grün-Weißen, nachdem auch Verena Loenser wieder im Mannschaftstraining ist. „Wir müssen leider jede Woche entscheiden, wer nicht spielt“, sagt Feitscher. Sorgen, die andere gerne hätten . . .