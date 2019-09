Das bestätigte jetzt Leiterin Petra Reimann. Bis zum Ende dieses Monats läuft die Frist, um beim Verband den Anschluss anzumelden, der dann zum 1. Januar 2020 wirksam wird. Auch die Leichtathleten des SC Preußen Münster haben den Beitritt beschlossen.

„Für uns hat sich herauskristallisiert, dass es dadurch für unsere Leichtathleten noch bessere Leistungsförderung, mehr Trainingsmöglichkeiten und Trainingslager sowie zusätzliche Gelegenheiten zur Teilnahme an Mehrkämpfen im Rahmen der LG-Startgemeinschaft gibt“, sagte die stellvertretende Abteilungsleiterin Ursula Kleine Vorholt am Freitag im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. So können die Havixbecker Sportler künftig zum Beispiel auch die gerade erst vor zwei Jahren renovierte Leichtathletik-Halle in Münster nutzen. Die Leichtathleten von GW Nottuln gehören der LG Brillux bereits an.

Das Grundtraining für die rund 130 SWH-Leichtathleten aller Altersklassen findet auch künftig in Havixbeck statt. „Dafür sind wir mit sehr engagierten Trainern auch schon sehr gut aufgestellt“, betont Ursula Kleine Vorholt. Spezielles Leistungs- und Fördertraining darüber hinaus wird dann in Münster angeboten. „Für Stabhochsprung zum Beispiel haben wir hier in Havixbeck ja gar nicht die Möglichkeiten“, gibt sie zu bedenken.

Auch der Brillux-Vorsitzende Falk Sparenberg freut sich auf den Zuwachs: „Es war immer unser Ziel, junge Sportler und Sportlerinnen aus der Stadt und der Umgebung für die Leichtathletik zu begeistern, sie zu fördern und weiterzuentwickeln“, sagte er gegenüber dieser Zeitung.

„Ich glaube, dass letztlich alle von der noch größeren Gemeinschaft profitieren werden“, ist Ursula Kleine Vorholt überzeugt. Was für sie dabei aber ganz wichtig ist: „Wir bleiben Havixbecker.“