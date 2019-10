Havixbeck ging beim 16:24 (7:9) zwar mit 1:0 in Führung. Es sollte aber der letzte eigene Treffer in den folgenden 18 Minuten bleiben, in denen die Gäste bis auf 1:7 davonzogen. Zwar verkürzten die SWH-Damen den Rückstand bis zur Pause noch einmal auf zwei Tore (7:9) und blieben bis zum 8:10 (31.) dran, doch bis zur 53. Minute bauten die Nordwalderinnen ihren Vorsprung bis auf neun Treffer aus (12:21).

Die Entscheidung, wer die Punkte verbuchen würde, war zu diesem Zeitpunkt längst gefallen. Für die Havixbeckerinnen ging es nur noch darum, ein absolutes Debakel zu verhindern. Bis zur Schlusssirene ließen sie den Gast dann auch nicht mehr weiter wegziehen.